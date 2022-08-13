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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Valerien Ismael için varsa yoksa Nadiem Amiri

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#Transfer#Beşiktaş#Nadiem Amiri
Son dakika transfer haberi: Beşiktaşta Valerien Ismael için varsa yoksa Nadiem Amiri
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 07:00

Kartal’ın hocası, Leverkusenli yıldızın transferinde ısrarlı. Kaliteli bir ofansif orta saha oyuncusuna ihtiyacı olduğunu söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü, kendileri için en ideal ismin Nadiem Amiri olduğunu söyledi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, kaliteli bir ofansif orta saha oyuncusuna ihtiyacı olduğunu belirterek Nadiem Amiri’nin transfer edilmesini istedi. Bayer Leverkusen’de oynayan Afgan asıllı Alman futbolcunun kendileri için ideal bir isim olduğunu vurgulayan İsmael, yönetimle yaptığı görüşmede, bu transferin gerçekleşmesi halinde çok daha güçlü bir takım olacaklarını iddia etti.

YILDA 2 MiLYON EURO 

Ismael’in ısrarla transferini istediği Nadiem Amiri’nin piyasa değeri 8 milyon Euro. Bir yıllık kiralama teklifini Bayer Leverkusen’e ileten Beşiktaş yönetimi, futbolcuya da yılda 2 milyon Euro vermeyi planlıyor. Ayrıca oyuncu Beşiktaş’a gelmeyi kabul ettiği takdirde 500 bin Euro imza parası verilmesi de gündemde.

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Leverkusen, 2019’da 9 milyon Euro’ya Hoffenheim’dan satın aldığı Amiri’yi geçen sezonun ikinci yarısında İtalyan ekibi Genoa’ya kiralamıştı. Leverkusen’in bu sezon Dortmund ile oynadığı ilk Bundesliga maçında 12 dakika oynama şansı bulan Nadiem Amiri, Almanya Milli Takımı’nda 5 kez forma giydi.

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#Transfer#Beşiktaş#Nadiem Amiri

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