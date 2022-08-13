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Fenerbahçe'de Jorge Jesus bir tek Szalai’den vazgeçemedi

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#Fenerbahçe#Szalai#Jesus
Fenerbahçede Jorge Jesus bir tek Szalai’den vazgeçemedi
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 07:00

Fenerbahçe 5 resmi maçta Macar stoper dışında farklı defans hattı ile mücadele etti. Kim Min-Jae’nin satılması, Serdar Aziz’in sakatlanması planları bozarken, 2 Kiev karşılaşmasında da oynayan Marcel Tisserand son 3 karşılaşmada kesik yedi. Yeniler Gustavo Henrique ve Luan Peres’in formsuzluğu da Mauricio Lemos’un 1.5 yıl sonra şans bulmasını sağladı.

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Slovacko deplasmanıyla 5. resmi maçına çıkan Fenerbahçe’de bir türlü istikrara ulaşamayan defans kurgusu, yaklaşan Kasımpaşa karşılaşması öncesinde alarm veriyor. Kim MinJae’nin Napoli’ye satılması, Serdar Aziz’in sakatlanması, yeni transferler Gustavo Henrique ve Luan Peres’in formsuzlukları, lig başlamasına rağmen Jorge Jesus’u arayışları sürdürmeye itiyor. Tisserand’ın gözden düşmesinden sonra Lemos’a 1,5 yıl sonra forma veren Portekizli teknik adam, 5 resmi maçta 5 farklı defans kurgusuyla oynamak zorunda kaldı.

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Her maçta farklı defans dörtlüsü

İlk resmi maç olan Devler Ligi’nde Dinamo Kiev karşısında Osayi-Serdar Aziz-Szalai-Ferdi dörtlü defansıyla Fenerbahçe’yi sahaya süren Jesus, Serdar Aziz’in sakatlanmasıyla Marcel Tisserand’a şans vermiş, İstanbul’da oynanan rövanş maçında da takım, Osayi-Tisserand-Szalai-Ferdi dizilişiyle sahada yer almıştı. İlk Slovacko karşılaşmasında Osayi-Gustavo-Szalai-Ferdi, Ümraniye önünde ise Ferdi-Gustavo-Szalai-Peres’i tercih eden Jesus, Slovacko ile deplasmanda oynanan rövanşta ise Osayi-Lemos-Szalai-Peres defans kurgusunu sahaya sürdü.

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Mevcut kadroda 6 stoper var

Oynadığı 5 karşılaşmanın sadece 2’sinde kalesini kapatan ve toplamda 6 kez topu ağlarında gören sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus’un Kasımpaşa karşısında defans kurgusunu kimlerle oluşturacağı merak konusu. Portekizli çalıştırıcı geride kalan 5 maçta savunmada sadece Szalai’yi değiştirmedi. F.Bahçe’de stoper mevkiinde Szalai dışında Serdar Aziz, Gustavo, Luan Peres, Tisserand, Lemos, sol bek olarak Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, Alioski, Çağtay Kurukalıp, sağ bek olarak ise Osayi Samuel ve sakatlığı süren Nazım Sangare bulunuyor.

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#Fenerbahçe#Szalai#Jesus

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