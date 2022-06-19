Son dakika: Beşiktaş, Weghorst’tan haber bekliyor! Kiralama bedeli ve yıllık ücreti... | Transfer haberi

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Teknik direktör Valerien Ismael’in raporu doğrultusunda kariyerli ve bitirici bir forvet arayan Beşiktaş’ın Wout Weghorst ısrarı sürüyor. Sportif direktör Ceyhun Kazancı, Hollandalı golcü için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtirken, oyuncunun gelmeye sıcak baktığını kaydetti. Banka garantisi sorununu çözdüklerini belirten Kazancı, milli takım dönüşü evinde dinlenmek için kendilerinden izin isteyen futbolcudan haber beklediklerini kaydetti. Kazancı, “Wout Weghorst için teknik direktörümüz Valerien Ismael olumlu rapor verdi. Maç ve antrenman istatistiklerini, özel yaşamını, kısaca her şeyini inceledik. Kulübün yapısına ve teknik ekip sistemine uyuyor. Transfer olduğu takdirde kısa sürede uyum sağlayacağına eminim” dedi.

BURNLEY’DEN KiRALANACAK

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Premier Lig’den düşen Burnley ile 2025’e kadar sözleşmesi bulunan Weghorst için 100 bin Euro’luk kiralama bedeli ödemeyi planlayan Beşiktaş’ın İngiliz ekibine satın alma opsiyonu sunduğu belirtildi. Beşiktaş, futbolcunun 2.5 milyon Euro’luk maaşını da ödeyecek.

GİDENLERDEN HİÇ SES YOK

Beşiktaş’ta teknik ekip tarafından kadroda düşünülmeyen, yönetimin sağladığı kolaylıklara karşın ancak sözleşmeleri bitince takımdan ayrılan Douglas, Jeremain Lens, Fabrice N’Sakala, Adem Ljajic gibi isimler henüz kendilerine kulüp bulamadı. Aynı şekilde sözleşmeleri yenilenmeyen ve serbest kalan Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal da henüz bir yerle anlaşamadı.