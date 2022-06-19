Son dakika: Beşiktaş ve Galatasaray arasında Jackson Muleka yarışı kızışıyor! Resmi teklif iddiası...

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Ara Transfer döneminde Standard Liege'den Kasımpaşa'ya kiralık olarak gelen Muleka, Süper Lig'de adeta fırtınalar estirirken kısa sürede en etkili hücum oyuncuları arasında girdi.

17 GOLE DİREKT KATKI YAPTI

Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de 14 maça çıkan Kongolu golcü, 12 gol atıp 5 de asist yaparak müthiş bir performans ortaya koydu.

İstanbul ekibinde kısa sürede gösterdiği etkili performansla adından söz ettiren 22 yaşındaki santrafor, Türkiye'de 4 büyüklerin radarına girerken Avrupa'dan da taliplerinin olduğu iddia edildi.

HENÜZ RESMİ BİR ANLAŞMA YOK

Etkili performansı sonrası oyuncunun bonservisini almak isteyen Kasımpaşa harekete geçerken henüz resmi bir anlaşma olmadı.

Başarılı futbolcunun menajerliğini yapan Jean- Willy Ngoma, geçtiğimiz günlerde oyuncunun geleceği hakkında açıklamalarda bulunurken Türkiye'den birçok talibinin olduğunu belirtmiş "Kiralık olarak Kasımpaşa'ya katılması başına gelebilecek en iyi şeydi. Şu anda Jackson mutlu ve bunu sahaya yansıtıyor. Bu sezon zor dönemler geçirdi ama onu gülümserken görmek güzel. Türkiye'deki büyük kulüpler onu takip ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor. Ortadoğu ülkelerinden de ilgi var ama şu anda en önemli şey Jackson'ın eğlenmeye devam etmesi." sözleriyle Muleka'nın 4 büyük takımın radarında olduğunu kaydetmişti.

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BELÇİKA'DAN GALATASARAY İDDİASI

Kasımpaşa'nın yanı sıra Beşiktaş'ın da talip olduğu Muleka için Belçika basınından Galatasaray iddiası da geldi.

Belçika basınında çıkan haberde, Muleka'nın Standart Liege'de kalmak istemediği belirtilirken Galatasaray'ın Kongolu golcüyle ilgilendiği kaydedildi.

Standard Liege'in Muleka'yı satması durumunda, oyuncunun bonservisi için 5 milyon Euro beklentisinin olduğu kaydedilirken gelecek sezon Belçika'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.

RESMİ TEKLİF YAPILDI İDDİASI

Galatasaray'ın ilgisinin olduğu iddiaları ortaya atılırken Beşiktaş'ın oyuncu için teklifte bulunduğu belirtildi.

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Burnley'nin Hollandalı golcüsü Wout Weghorst ile uzun süredir görüşmeler gerçekleştiren ancak henüz net bir yanıt alamayan Beşiktaş'ın Muluka için teklifte bulunduğu kaydedildi.

TRT Spor'un haberine göre, Valerian Ismael'in olumlu raporu doğrultusunda Jackson Muleka için Standard Liege ile resmi görüşmelere başlayan Beşiktaş, futbolcu için 2 milyon Euro'luk teklifte bulundu.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR MI?

Lig devam ederken yaptığı açıklamada, oyuncunun satın alma opsiyonuyla ilgili gelen soruya yanıt veren Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Muleka'nın satın alma opsiyonu olduğunu biliyorum. Kesinlikle kalmasını isteriz. Bizim için önemli bir isim. Bizimle devam ederse çok ciddi bir artı olacaktır. Ancak tek başına Muleka olarak değerlendirmemek lazım bizim takımımızı. Muleka'yı belki sezon başında başka takımda görseniz, değeri bu kadar ortaya çıkmayabilirdi. Muleka gelmeden önce 6 maçta 1 beraberlik ve 5 galibiyet almıştı bu takım. Aslında bu şekilde bakınca takım olmanın ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Ama 5'te 5 yaptığımız oyuncularla, daha önce 17 maçta 2 galibiyeti vardı takımın. Önümüzdeki sezon kendi adıma konuşmak için erken. Önümüzde 4 maç var. Bugün de ligde kalmayı garantileyen bir Kasımpaşa var ama biz buna odaklanmadık. Çok ciddi bir maç hazırlığı yapıyoruz her hafta ve karşılığını alıyoruz, sonuna kadar da bu şekilde gitmek istiyoruz. Transfer konusu da daha sonra konuşulur, şu anda erken olduğun düşünüyorum." sözleriyle takımda kalmasını istediğini belirtmişti.

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JACKSON MULEKA'NIN SÜPER LİG KARNESİ

Aytemiz Alanyaspor (1 gol, 1 asist)

Fenerbahçe (1 gol)

Göztepe (2 gol, 1asist)

Öznur Kablo Malatyaspor (1 gol)

Gaziantep FK (1 gol)

VavaCars Fatih Karagümrük (1 gol)

Adana Demirspor (2 gol/1asist)

Beşiktaş (2 gol)

Başakşehir (1 gol)

Antalyaspor (2 asist)

JACKSON MULEKA KİMDİR?

Jackson Muleka, 4 Ekim 1999 tarihinde Demokratik Kongo'nun Lubumbashi adlı kentinde dünyaya geldi. Henüz 22 yaşındaki forvetin tam adı Jackson Muleka Kyanvubu. Forvet, sağ kanat ve sol kanat mevkilerinde performans gösterebilen Muleka, Şubat 2022'de Kasımpaşa Spor Kulübü'ne kiralandı.