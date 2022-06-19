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Son dakika: Galatasaray'da Okan Buruk sonrası Arda Turan'ın yeni görevi belli oldu

#Galatasaray#Okan Buruk#Arda Turan
Son dakika: Galatasarayda Okan Buruk sonrası Arda Turanın yeni görevi belli oldu

Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi, yeni hoca konusunda Okan Buruk'ta karar kılarken 48 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık anlaşma sağlandı. Okan Buruk'u takımın başına getiren sarı kırmızılılar futbolculuğa veda etmesi beklenen Arda Turan'a ise kulüpte görev verecek.

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Galatasaray'da yeni yönetim, Okan Buruk ile 2 yıllık anlaşmaya varırken İspanyol teknik adam Domenec Torrent ile yolların ayrılmasının ardından Okan Buruk sarı kırmızılıların yeni hocası olacak.

Galatasaray 'da Dursun Özbek'in başkanlık seçimini kazanmasının ardından en çok merak edilen konu, gelecek sezon takımın başında kimin olacağıydı. İlk olarak teknik adam konusuna ağırlık veren Başkan Özbek ve kurmayları, adaylar arasında Okan Buruk'ta karar kıldı.

Marco Rose, De Zerbi ve Donadoni gibi isimlerle de görüşen sarı- kırmızılılar, futbolculuk kariyerinde uzun yıllar kulübe büyük hizmetleri olan Buruk'la el sıkıştı. 

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EMEKLİYE AYRILIP YENİ GÖREV ALACAK

Halen sözleşmesi devam eden Domenec Torrent'le yolların resmen ayrılmasıyla birlikte Buruk'un imzayı atması bekleniyor.

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48 yaşındaki teknik direktörle 2 senelik anlaşma yapılacağı bildirildi.

Fanatik'in haberine göre, Buruk'un gelmesiyle birlikte Arda Turan'ın da yeşil sahalara veda etmesi ve sarı-kırmızılılarda teknik ekipte olmasa bile, Cenk Ergün'ün altında sportif direktör yardımcısı rolünde kulüpte görev alması bekleniyor.

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KARİYERİNDEKİ 8. KULÜP OLACAK

Okan Buruk kariyerinde 7 farklı takımda teknik direktör olarak görev yaptı. Buruk, A Milli Takımımız'da yardımcı antrenör olarak çalıştıktan sonra Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor , Göztepe , Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor'da yer aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, son olarak Başakşehir'in başındaydı ve burada 2019-20 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Buruk'un ayrıca, Akhisar'la da 2018 yılında Türkiye Kupası zaferi bulunuyor.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Arda Turan

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