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Son Dakika Beşiktaş - Trabzonspor maçı sonrası Tümer Metin'den sert sözler! "Adaletsiz, o araba gitmez..."

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#Tümer Metin#Beşiktaş#Valerien Ismael
Son Dakika Beşiktaş - Trabzonspor maçı sonrası Tümer Metinden sert sözler Adaletsiz, o araba gitmez...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2022 08:39

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile sahasında 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta hedef tahtasına konulan isim teknik direktör Valerien Ismael oldu. Yorumcu Tümer Metin, deneyimli çalıştırıcıyı adaletsiz olmakla suçladı.

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Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Valerien Ismael'e yüklendi.

Tümer Metin'İN O SÖZLERİ

Önder Karaveli ile ne oynadığını tarif edebiliyorum. Sergen Yalçın'da da aynı şekilde edebiliyordum. Valerien Ismael'de sadece bireysel perfomanslar üzerinden ne oynadığını görebiliyorum. Bu akşam fotoğrafta şöyle bir görüntü var; hoca oyunun son yarım saatinde oyunu ele aldığını falan anlatacak. Peki bunun 60 dakikası nerede?

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"ADALETSİZ VALERIEN ISMAEL"

Beşiktaş'ta formsuz oyuncular ile forma için yanıp tutuşan oyuncular arasında bir forma savaşı var. Ve bu savaşın ortasında da kalmış adaletsiz bir Valerien Ismael var. Teknik adamlar adil olmak zorundalar. Takım içi dengeler son derece önemli. 'Kötü oynarım ama haftasonu formam garanti' diyor bazı oyuncular. Bu antrenmana da yansır, çok çalışana da yansır, soyunma odasına da yansır. Oyuncu konuşur. Burada bir adaletsizlik var. Tribün baskı yapıyor oyuncu değişikliği için sese kulak veriyorsun ve oyuncu değiştiriyorsun. Senin planın bu mu? Aynı tribün seni istifaya davet ediyor. O zaman ona da kulak ver. Tribünden gelen sesle oyuncu değişikliğine yönelirseniz maçın sonunda gelen istifa seslerini de hiçe saymamanız gerekir.

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"O ARABA GİTMEZ"

Bakasetas ile Abdulkadir Ömür çok etkili olamadı. Ama Trabzonspor'un en formsuz oyuncusu Uğurcan Çakır. Uğurcan'a bir şeyler oldu. Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl oyuna giremedi. Geçen hafta 11'de oynadı bu hafta yok. Çünkü tribün onun adını bağırmadı. Josef sakatlığının etkisinden kurtulamamış. 3-4 oyuncunun performansı ve bireysel hatalar sonucu belirledi. Planı kazanmak yerine kaybetmemek üzerine yaparsan o araba gitmez.

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#Tümer Metin#Beşiktaş#Valerien Ismael

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