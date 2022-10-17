Son Dakika: Beşiktaş'ta Trabzonspor beraberliğinin faturası Valerien Ismael'e kesildi! "Futbol seyreden herkes biliyor, o hâlâ göremedi..."

Haberin Devamı

Süper Lig'in 10. hafta maçında Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin 11. dakikasında Trabzonspor, Maxi Gomez'in golüyle öne geçerken 29. dakikada Larsen'in kendi kalesine attığı golle durum 1-1 oldu. Trezeguet, 36. dakikada Masuaku'nun hatasını affetmedi ve bir kez daha konuk ekip öne geçti.

Maçta son sözü ise 68. dakikada oyunda dahil olan Cenk Tosun, 70. dakikada söyledi ve skoru belirledi. Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, 90+7. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın puanı 19, Trabzonspor'un ise 18'e yükseldi.

Haberin Devamı

BEŞİKTAŞ SONUNU GETİREMİYOR, TRABZONSPOR YENİLMİYOR

Opta verilerine göre; Trabzonspor'daki Abdullah Avcı döneminde bordo-mavililere karşı bir Süper Lig maçında en fazla net gol pozisyonu üreten takım olan Beşiktaş (Ekim 2022 & Ocak 2021'de 6), bu sayıya ulaştığı iki karşılaşmadan da galibiyet çıkaramadı (1B 1M).

Beşiktaş'a konuk olduğu son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor (2G 4B), bu deplasmanda daha uzun tek serisini 1978-1985 arasındaki sekiz karşılaşmalık süreçte yakaladı.

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u Vodafone Park'ta konuk ettiği yedi Süper Lig maçından dört beraberlik çıktı (Beşiktaş 1G-2G Trabzonspor) ve bu dört karşılaşma da 2-2 sona erdi.

HER VURDUĞU GOL OLUYOR

Beşiktaş formasıyla Trabzonspor'a rakip olduğu altı Süper Lig maçında dört gol atan Cenk Tosun, bu karşılaşmalarda çektiği dört isabetli şutu da gole çevirdi.

TREZEGUET TARİHE GEÇTİ

Trezeguet, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2007/08'den bu yana Süper Lig'de üç farklı takımın formasıyla Beşiktaş deplasmanında gol atan ilk yabancı oyuncu oldu.

Jens Larsen ise Süper Lig tarihinde Ogenyi Onazi'nin (Aralık 2018) ardından Beşiktaş karşısında kendi kalesine gol atan ikinci Trabzonspor oyuncusu oldu.

Haberin Devamı

Mart 2022'den (Valencia vs Granada) bu yana lig maçlarındaki ilk kafa golünü atan Maxi Gomez de Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü Beşiktaş filelerine gönderdi

6 YIL SONRA BİR İLK

Yusuf Yazıcı, Süper Lig'de Şubat 2016'dan (Salih Dursun vs Galatasaray) bu yana oyuna sonradan girdiği Süper Lig maçında kırmızı kart gören ilk Trabzonspor oyuncusu oldu.

İSTİFA SESLERİ

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçında istifa çağrıları yapıldı. Karşılaşmanın son anlarında tribünler, 'Valerien istifa' tezahüratları yaparken Sergen Yalçın lehine de bağırdı.

ÖNCE 'DEĞİŞİKLİK' ÇAĞRISI

Haberin Devamı

Beşiktaşlı taraftarlar, takımlar 2-1 geride olduğu 66. dakikada "Ismael uyuma, değişiklik yapsana" diye tezahüratlarda bulundu.

ISMAEL DİNLEDİ, GOL GELDİ

Bunun üzerine Valerien Ismael, 68. dakikada Gedson ve Cenk Tosun'u oyuna aldı. Cenk Tosun, oyuna girdikten 2 dakika sonra gol attı.

İLK TEPKİ DELE ALLI'YE

Cenk Tosun oyuna girerken kenara gelen Dele Alli, yedek kulübesine giderken taraftarlar tarafından ıslıklandı.

UĞUR MELEKE: 68 METRE GENİŞLİĞİN ÇÖZÜMÜ 4-4-2 DÜZENİYLE OYNAMAKTI

Beşiktaş, Trabzon önünde sahanın 68 metrelik enini son santimine kadar kullandı.

Ligin ilk 9 haftası boyunca maçların sadece ilk 45 dakikaları oynansaydı Beşiktaş 21 puanla lider girecekti düne... Ama ilk 9 hafta boyunca maçlar bu kez de sadece ikinci devrelerden ibaret olsaydı, Beşiktaş 9 puanla küme düşme hattında bulacaktı kendini. Düne kadar zaten Beşiktaş’la ilgili en önemli tartışma buydu: Maçların bazı bölümlerine bakıldığında oyun iştahlı, arzulu, coşkulu. Ama skor bulunduktan sonra vites beşten bire düşürülüyor, o da İsmael’in eleştirilmesine neden oluyordu. Dün Beşiktaş hiç öne geçemedi. Maçın yaklaşık 50 dakikasını mağlup oynadı. Siyah beyazlılar, geriden gelmeye çalıştıklarında daha tutkulu göründüler. Ön alana çok daha kalabalık geldiler. Maçın neredeyse başından sonuna kadar en azından arayan-deneyen bir görüntü verdiler.

Haberin Devamı

TEK TiP HÜCUM STRATEJiSi

Beşiktaş’ın dünkü hücum stratejisiyse genelde tek tipti: Siyah beyazlılar solda yoğunlaşıp konsantrasyon oraya toplandığında en sağa 50 metrelik bir kros pas... Ya da sağda yoğunlaşıp en sola 50 metrelik bir kros pas... Defalarca denediler bunu. Adeta sahanın 68 metrelik enini son santimine kadar kullandılar. Bu uygulamanın sonucunda da kenar ortaları geldi çoğunlukla.

Eğer böyle bir stratejiyle oynuyorsanız ceza alanı içinde iki santrfor olması çok daha mantıklıydı. Bu 68 metre genişlikteki oyun 4-4-2 istiyor zira. O yüzden Cenk oyuna girdikten sonra daha etkili oldu bu ortalar. Cenk’in golü, Beşiktaş’ın maçtaki 25’inci ortasının ürünüydü.

Haberin Devamı

UĞURCAN PAS ÇALIŞMASI YAPMALI

Trabzonspor da aynen geçen sezonun ilk devresindeki maç gibi bir fırsat oyunu yansıttı sahaya. Aynen geçen sezon olduğu gibi 2-1’i buldular, ama ikinci devrede çok fazla geriye yaslandıkları için skoru koruyamadılar. Dün Uğurcan özellikle ikinci yarıda çok fazla uzun pas attı ve onun isabet yüzdesinin düşüklüğü Trabzon’un işini zorlaştırdı. Bence milli kaleci, hafta içinde ekstra pas çalışması yapmalı.

GÜNTEKİN ONAY: BÜYÜK MAÇLARDAKİ PLANLARI SORUNLU

Ismael parlak fikirler ortaya koyamıyor.

Beşiktaş, evinde Başakşehir ve Fenerbahçe’den sonra bir diğer rakibi Trabzonspor’a da diş geçiremedi. Bu 3 maçın hiçbirinde İsmael’den güçlü bir başlangıç planı göremedik. Bu tip iç saha derbilerinde agresif, kararlı ve ev sahibi olduğunu hissettiren bir takım görmeyi beklerken tedirgin, taktiksel açıdan bir kurgusu olmayan ve rakipleri çok da rahatsız etmeyen bir Beşiktaş vardı sahada. Skorlardan bağımsız olarak tercih edilen futbol anlayışı Beşiktaş taraftarını rahatsız ediyor. Rakip ceza alanına atılan uzun toplar, orta alanın by-pass edilmesi ve çabuk sonuçlandırılan ataklarla kanat beklerini de pasifize edip etkin şekilde hücuma çıkartamamak. Takım boyunun uzun olması, topun değerini bilmeyen ve kolay kaybeden bir Beşiktaş.

FUTBOLUN EMRETTiĞi ÇÖZÜM

Futbol seyreden herkes bu kadronun top ayağındayken çok daha iyisini yapacağını görebiliyor. Ancak İsmael’de ne taktiksel bir yaratıcılık, ne esneklik ve ne de pragmatizm var. Hep aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar almak ve sorunlara çözüm üretmek mümkün değil. Ancak Fransız teknik adam, Dele Alli’nin hazır olmadığını hala göremedi. İsmael’in Cenk’i sokup 4-4-2’ye dönmesi çok da parlak bir fikir değil. Bunu 70’te yaptı, halbuki maçın devre arasındaki programda “Bu değişikliği yapamaz mı?” diye zaten konuştuk. Futbolun emrettiği basit bir çözüm bu. Ancak Fransız teknik adam asla parlak fikirler ve çözümler ortaya koymuyor.

1 PUAN TRABZON iÇiN KÖTÜ DEĞiL

Beşiktaş, puan olarak enseyi karartacak bir noktada değil ama rakipleri Avrupa’da oynarken haftada bir maç oynuyor. Ayrıca yenemediği Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile deplasmanda oynayacak. Diğer taraftan bakarsak bu 1 puan Trabzonspor için kötü değil. Son 10 günde 4’üncü maçını oynayan bordo mavililer özellikle de ikinci yarıda sadece oyunu soğutmayı ve skoru korumayı düşündü. Bu anlayıştan dolayı Trabzonspor’u eleştirmek acımasızlık olur. Abdullah Avcı, ikinci yarıda sahaya sürdüğü isimlerden verim alamayınca beraberliğe de fazlasıyla razı oldu.

KALiTE SEViYESi DÜŞÜKTÜ

Dev maçta gol, heyecan, pozisyonlar ve mücadele vardı ancak kalite seviyesi geçer not almadı. Beşiktaş’ın başındaki teknik direktör hayatında hiç kupa kazanmamış, bu tip maçları teknik adam olarak oynamamış. Büyük takım çalıştırmamış ve yeterli tecrübesi yok. Hem başlangıç planlarında sorun var hem de maçların devamında oyuna hamlelerinde.