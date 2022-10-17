Son Dakika: Beşiktaş - Trabzonspor maçı sonrası Nihat Kahveci'den olay sözler! Dele Alli ve Sergen Yalçın iddiası...

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TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın sahasında Trabzonspor ile 2-2 beraber kaldığı mücadeleyi değerlendirdi. Teknik direktör Valerien Ismael'i sert şekilde eleştiren Kahveci, Dele Alli için çarpıcı bir iddia ortaya atarken Sergen Yalçın söylentilerine de değindi.

"KARİDES VAR, İSTAKOZ VAR, YENGEÇ VAR, ÇIKAN YEMEK KAPUSKA"

"Bu kadroda karides var, istakoz var, yengeç var. Çıkan yemek kapuska. Burada çok iyi oyuncular var, iyi bir kadro var. Kulübede alternatif de var. Alli kesin sözleşme imzalamış, sağlam olduğumda oynarım diye. Fenerbahçe derbisinde çok tuttun, kötüydü. Giresun maçında kötüydü, çok tuttun. Alli yine kadroda, en iyi şeyleri yapan Salih ama Salih çıkıyor. Bu kadar kötü oynayan Josef ve Alli varken Salih çıkıyor.

"HİÇBİR OYUNCU DOKUNULMAZ DEĞİL"

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"Ben Gedson olsam üzülürüm. Alli'nin performansını izlesem, 'Ben neden oynamıyorum' derim. Cenk 25 saniyelerden geldi, daha erken oyuna girdi. Golünü de attı, moral de olur. Sevgili Valerien Ismael, Cenk forvet oynamıyor sadece, sağ ön, sol ön oynar yani. Weghorst çok iyi sezon başlangıcı yaptı ama hiçbir oyuncu dokunulmaz değil. Necip hata yaptı, 1 dakika sonra oyundan aldın. Bugün Masuaku'yu alamıyorsun. Doğrusu bu almayacaksın zaten ama adalet diye bir şey var. Teknik direktör herkese eşit olmalı. Oyuncular çok akıllıdır, zekidir. Sahanın içinde kim iyi, kim kötü bilir. Onu neden oynattığını da bilir. Dele Alli'yi izleyen oyuncu, taraftar sahada kalsın demez."

"Sergen Yalçın'I TARAFTAR YOLLAMADI"

"Beşiktaş taraftarı, bir karar vermiş. 'İstifa' kolay kolay denilmez. Karar uygulanır mı bilmiyorum. Beşiktaş'ın saha içindeki oyun gidişatı iyi değil. Artık skorlar da gelmiyor. Sergen Hoca için taraftar her zaman bağırır. Sergen Hoca kendisi istifa etti diye biliyoruz. Bunu da bilmek lazım. Sergen Hoca'yı taraftar yollamadı ki. 30 bin kişi 'Sergen Hoca İstifa' diyene kadar kalmalı. Öyle bir kredisi var dedik burada. Sergen Hoca'yı yönetim yollamadı, taraftar göndermedi. Gelirse de herkes 'Hoşgeldin' der"