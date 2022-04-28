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Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu!

#Beşiktaş#Fenerbahçe#Süper Lig
Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 36. hafta maç programını açıkladı. Beşiktaş - Fenerbahçe maçının günü ve saati belli oldu. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupasıu yarı final ikinci maçlarının programı da açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. hafta maç programını açıkladı.

36. haftadaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

36. hafta programı şu şekilde:

6 Mayıs Cuma

20:00 Hatayspor - Trabzonspor
20:00 Gaziantep FK - Kayserispor

7 Mayıs Cumartesi

16:00 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa
16:00 VavaCars Fatih Karagümrük - Göztepe
19:00 Medipol Başakşehir - Galatasaray
19:00 Adana Demirspor - Aytemiz Alanyaspor

8 Mayıs Pazar

16:00 Altay - GZT Giresunspor
16:00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

9 Mayıs Pazartesi

20:00 Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor

TÜRKİYE KUPASI'NDA PROGRAM BELLİ OLDU

TFF, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçlarının da programını açıkladı.

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10 Mayıs / 20:30 : Kayserispor - Trabzonspor (İlk maçı Trabzonspor evinde 1-0 kazanmıştı)

11 Mayıs / 20:30 : Sivasspor - Alanyaspor (İlk maçı Sivasspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı)

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu

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#Beşiktaş#Fenerbahçe#Süper Lig

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