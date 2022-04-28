Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. hafta maç programını açıkladı.
36. haftadaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.
36. hafta programı şu şekilde:
6 Mayıs Cuma
20:00 Hatayspor - Trabzonspor
20:00 Gaziantep FK - Kayserispor
7 Mayıs Cumartesi
16:00 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa
16:00 VavaCars Fatih Karagümrük - Göztepe
19:00 Medipol Başakşehir - Galatasaray
19:00 Adana Demirspor - Aytemiz Alanyaspor
8 Mayıs Pazar
16:00 Altay - GZT Giresunspor
16:00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe
9 Mayıs Pazartesi
20:00 Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor
TÜRKİYE KUPASI'NDA PROGRAM BELLİ OLDU
TFF, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçlarının da programını açıkladı.
10 Mayıs / 20:30 : Kayserispor - Trabzonspor (İlk maçı Trabzonspor evinde 1-0 kazanmıştı)
11 Mayıs / 20:30 : Sivasspor - Alanyaspor (İlk maçı Sivasspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı)