Son dakika: Beşiktaş, Emirhan İlkhan ve Rıdvan Yılmaz'dan toplamda 11 milyon Euro kâr edecek!

Haberin Devamı

Beşiktaş’ta kulübün gelecekte çok şey beklediği oyunculardan biri olan Emirhan İlkhan, Torino’ya gitmek için artık saatleri sayarken, siyah beyazlılar bu operasyonun tamamlanmasıyla aynı sezonda altyapısından yetişen 2 oyuncusundan 11 milyon Euro’yu kasasına koymuş olacak. Rıdvan Yılmaz 6.5 milyon Euro’ya Rangers’a imza atarken Torino da Emirhan’ın sözleşmesinde yer alan 4.5 milyon Euro’luk çıkış maddesini kullanarak genç futbolcuyu renklerine katmış olacak.

İMZALAMASA BEDAVA GİDECEKTİ

Emirhan İlkhan’ın ayrılışı her ne kadar camiada şok etkisi yaratsa da yönetim açısından bakıldığında 18 yaşındaki futbolcunun bedava gitmesindense kulübe bonservis ile veda etmesi kazanç olarak değerlendiriliyor. Ki siyah beyazlı kulübün son 20 yılına bakıldığında Rıdvan Yılmaz ve Emirhan İlkhan’a kadar altyapıdan çıkıp kulübe para kazandırarak yurt dışına transfer olan sadece 2 futbolcu bulunuyor. Bunların biri Nihat Kahveci diğeri ise Atınç Nukan.

Haberin Devamı

SIRADA ERSİN DESTANOĞLU MU VAR?

2002’de siyah beyazlı takımın altyapısından yetişen Nihat Kahveci 5 milyon Euro bonservisle İspanyol temsilcisi Real Sociedad’a transfer olmuştu. 2015’te ise yine Kartal’dan yetişen Atınç Nukan 6 milyon Euro’ya Bundesliga ekibi Lepzig’in yolunu tutmuştu. 20 yılda kulübün kasasına sadece 11 milyon Euro girerken, siyah beyazlılar bu rakama 2022-23 transfer sezonunda ulaştı. Transferde adı sıklıkla geçen Ersin Destanoğlu’nun olası bir ayrılığında bu rakamın daha da artması da söz konusu olabilir.

GİTMEK İSTEYENE ‘KAL’ DİYEMEYİZ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de pazartesi günü Hürriyet’te yer alan röportajında değerini bulup gitmek isteyen oyunculara ‘Kal’ diyemeyeceklerini belirtirken şunları söylemişti: “Altyapıdan gelen çocuklarımızın yıllarca forma giymesinin diğer genç kardeşlerimin yolunu kapatacağını biliyoruz. Bu sebeple altyapıdan A takıma gelmeli, orada kendilerini göstermeli. Hem kendilerini hem Beşiktaş’a kazanç sağlamaları ve gittikleri yerde ülkemizi ve Beşiktaş’ı iyi temsil etmeleri çok büyük kazançtır.”