Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş Futbol Direktörü Kazancı'dan transfer açıklaması! "Emirhan için serbest kalma bedeli henüz ödenmedi..."

#Transfer#Beşiktaş#Ceyhun Kazancı
Beşiktaş Futbol Direktörü Kazancıdan transfer açıklaması Emirhan için serbest kalma bedeli henüz ödenmedi...

Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah beyazlı ekibin gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Ceyhun Kazancı, altyapıdan yetişen ve ismi son günlerde Torino ile anılan Emirhan İlkhan için İtalyan ekibinin serbest kalma bedelini henüz ödemediğini ifade etti.

KEREM ATAKAN KESGİN İLE İLGİLENİYORUZ

8 numarada görev yapabilecek 2 ismi kadroya katmak istediklerini belirten Kazancı, Sivasspor'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin ile ilgilendiklerini söyledi.

Kazancı, Sivasspor ve genç oyuncuyla görüşmelerin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

N'KOUDOU KALIYOR, KENY TRANSFERİ ASKIYA ALINDI

Siyah-beyazlı ekibin Kamerunlu kanat oyuncusu Kevin N'Koudou'nun yeni sezonda takımda kalacağını belirten Ceyhun Kazancı, bununla birlikte daha önce gündeme gelen Bandırmasporlu Keny'nin transferinin askıya alındığını söyledi.

Haberin Devamı



Kazancı, daha önce ismi Beşiktaş ile anılan Young Boys’un İsviçreli oyuncusu Christian Fassnacht'ın ise gündemde olmadığını belirtti.

SERDAR İLE HENÜZ YENİ SÖZLEŞME İMZALANMADI

Avusturya kampında kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'nın durumuyla ilgili de konuşan Kazancı, Valerien Ismael'in genç stoperin performansından memnun olmadığını, onun için de şu an takımla birlikte antrenmanlarda yer almadığını belirtti.

Kazancı ayrıca, Serdar Saatçı ile henüz yeni sözleşme imzalanmadığını sözlerine ekledi.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağdan Serdar Saatçı ve transfer açıklamasıBeşiktaş Asbaşkanı Kocadağ'dan Serdar Saatçı ve transfer açıklaması! Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Ceyhun Kazancı

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın gözü Odessada: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

Rusya'nın gözü Odessa'da: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

#Odessa
Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı! Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

#Johnny Depp
Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın gözü Odessada: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

Rusya'nın gözü Odessa'da: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

#Odessa
Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı! Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

#Johnny Depp
Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram