Son dakika: Arthur Masuaku resmen Beşiktaş'ta!

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Beşiktaş, Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'dan boşalan sol bek pozisyonunu Premier Lig ekibi West Ham United'dan Arthur Masuaku ile doldurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Arthur Masuaku ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arthur Masuaku’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

SATIN ALMA OPSİYONU 2.2 MİLYON EURO

Kartal, Masuaku için West Ham’la yaptığı görüşmelerde oyuncuyu satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralamak için el sıkıştı. Siyah beyazlılar, İngiliz ekibinden her sezon için 1.5 milyon Euro kazanan futbolcunun maaşının 800 bin Euro’luk kısmını karşılayacak. Beşiktaş performansından memnun kalması durumunda ve kariyerinin geçmiş dönemlerindeki gibi diz problemi olmaması durumunda isterse sezon sonunda oyuncuyu 2.2 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle kadrosuna katabilecek.

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MEVCUT PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Yunan ekibi Olympiakos’tan 2016’da 7 milyon Euro bonservisle West Ham’ın yolunu tutan Masuaku’nun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro. Teknik direktör Moyes’un da yolların ayrılması yönünde rapor verdiği Masuaku, Kongo Milli Takımı ile 11 maça çıkarken, 1 gole imza attı. Yıldız sol bek, West Ham ile çıktığı 128 maçta 2 gol, 10 asistle oynadı. Bu futbolcu ile ilgili tek çekince dizindeki problem. Masuaku, son olarak 2020- 21 dizinden ameliyat olurken, bu nedenle 20 maçta forma giyememişti.