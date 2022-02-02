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Son dakika: Beşiktaş, Cyle Larin ile son kez masaya oturacak

#Transfer#Beşiktaş#Cyle Larin
Son dakika: Beşiktaş, Cyle Larin ile son kez masaya oturacak
İsmail ER

Beşiktaş, Kanada Milli Takımı’ndaki performansı ile dikkat çeken yıldızını elinden kaçırmak istemiyor. Kulübün daha önceki 1 milyon 750 bin Euro’luk teklifini kabul etmeyen Cyle Larin ile önümüzdeki hafta konuşacaklarını belirten Emre Kocadağ, “Larin, Beşiktaş’tan memnun ama maaşında iyileştirme istiyor. İstediği rakamları aşağıya çekerse neden olmasın” dedi.

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Beşiktaş yönetimi, Kanada Milli takımı’ndaki performansıyla dikkat çeken golcüsü Cyle Larin ile son kez sözleşme uzatmak için masaya oturacak.

Siyah beyazlılar sezon sonu mukavelesi bitecek olan larin’e kulüp menfaatleri doğrultusunda aldıkları karar gereği bu oyuncuya üst limit olarak 1 milyon 750 bin Euro önermişlerdi.

Fakat Kanadalı oyuncunun bu rakamın yükseltilmesini önermesi üzerine görüşmeler askıya alınmıştı.

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TEKRAR GÖRÜŞME KARARI ALINDI

Larin’in Kanada Milli takımı’nda sergilediği başarılı performansı tekrar gözden geçiren siyah beyazlı yöneticiler, sportif direktör Ceyhun Kazancı ve scout ekibi ile birlikte yaptığı toplantı sonucunda son kez görüşme kararı aldıklarını ifade ettiler. Önümüzdeki hafta Cyle larin ile konuşacaklarını dile getiren Beşiktaş Kulübü Futbol şube Sorumlusu Emre Kocadağ “Larin, Beşiktaş’tan memnun ama maaşında iyileştirme istiyor. istediği rakamları biraz aşağıya çekerse neden olmasın. Ama biz de kulübün ekonomik imkânlarını ölçülü şekilde kullanmalıyız” ifadelerini kullandı.

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#Transfer#Beşiktaş#Cyle Larin

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