Galatasaray ile Beşiktaş arasında Gedson Fernandes savaşı! 6 milyon Euro'ya mutlu son...

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Inaki Pena'ya imza attıran, Gomis'i ise İstanbul'a getiren Galatasaray'ın uzun süredir transferi için uğraş verdiği Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdığı iddia edildi.

Zorunlu satın alma maddesi nedeniyle Galatasaray ile Benfica arasında transfer görüşmesi durma noktasına gelirken devreye giren siyah beyazlılar yıldız orta saha için Portekiz ekibiyle anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ'TAN 6 MİLYON EURO'YA BiTiRDi

A Spor'un haberine göre, Galatasaray'a transferi zora giren Portekizli oyuncu için Beşiktaş devreye girdi ve 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

Benfica ile anlaşan siyah beyazlı kulüp, Gedson Fernandes'le yıllık 1 milyon Euro'dan 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Siyah beyazlılar, Gedson'un bir sonraki satışından ise Portekiz ekibine yüzde 50 pay verecek.

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SEZON SONUNA KADAR KİRALANACAK

Beşiktaş'ın yabancı kontenjanı nedeniyle Gedson Fernandes'i sezon sonuna kadar Süper Lig'den bir takıma kiralayacağı belirtildi.

Gedson'un Beşiktaş'ta oynamak istediğini Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'ya bildirmesine karşın, oyuncunun Karadeniz ekiplerinden birine 6 aylığına kiralanacağı kaydedildi.

"TRANSFER GERÇEKLEŞMEYECEK GİBİ"

Gedson Fernandes'in temsilcisi Ahmet Bulut, Vole'ye yaptığı açıklamada, sarı kırmızılı takım ile Benfica'nın yaptığı görüşmelerin durduğunu belirtirken "Transfer gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor. Başka bir kulüple görüşüyoruz. Yarın Gedson'un durumu netleşecek." sözleriyle transferin zora girdiğini söylemişti.

HOCASI BELİRSİZLİKTEN RAHATSIZ

Gedson Fernandes'in geleceğinin belirsizliği nedeniyle rahatsızlığını dile getiren Benfica Teknik Direktörü Nelson Verissimo ise, "Hala geleceği belirsiz olan iki oyuncumuz var; Gedson Fernandes ve Ferro. Bir an önce bu belirsizliğin çözülmesi gerekiyor. 22-23 kişilik bir kadro ile çalışıyoruz." diye konuşmuştu.

G.SARAY TARAFTARINDAN YÖNETİME ÇAĞRI

Sarı kırmızılı taraftarlar, Twitter'dan #GedsonuGetirElmas etiketiyle binlerce tweet atarak Burak Elmas yönetimine mesaj gönderdi. Bu hashtag'e kısa süre içinde binlerce tweet atılırken trend topic (gündem) listesine girdi.

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UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Sarı kırmızılıların sunduğu 1.5 yıllığına 1.5 milyon Euro kiralama ve 8.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bedelini kabul eden Benfica, ‘zorunlu satın alma’ maddesini şart koştu.