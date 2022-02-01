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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde saldırganların kaçış anı ortaya çıktı

#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Ece Erken#Bakırköy
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde saldırganların kaçış anı ortaya çıktı

Sunucu Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu vuran iki kişinin cinayet sonrası restorandan kaçış anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Bir dönem Beşiktaş'ın da yöneticiliğini yapan Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz hafta Bakırköy’deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürdü. Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun masada uğradığı silahlı saldırı sonrası kapıya doğru çekilerek sürüklendiği görülüyor.

Mahmutyazıcıoğlu dizlerinin üzerinde uzaklaşmak istiyor ancak saldırgan silahını tekrar ateşliyor.

Mahmutyazıcıoğlu, saldırının ardından dizlerinin üzerinde bir süre ilerliyor. İki saldırgan ise ellerinde silahla restorandan çıkarak hızla uzaklaşıyor.

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