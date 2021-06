Son dakika: Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın, Rosier ve Ghezzal açıklaması! Galatasaray'a Billong tepkisi...

Çebi, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, şampiyonluğun sırrına değinerek, "İşin içinde hırs var. Kimse beklemiyordu. Takımım hırslandı, hocalarımız da hırslandı, ben de hırslandım. Çalıştık, emek verdik. Çok adaletli ve vicdanlı olduk. Allah'ın takdiriyle bu şampiyonluğun sahibi biz olduk." dedi.



Şampiyonluğun kazanıldığı Göztepe maçı öncesindeki düşüncelerinin ne olduğu sorusunu yanıtlayan Çebi, "Basit bir durum vardı. Biz maçı almak zorundaydık. Maçı aldıktan sonra diğer takımların alacağı sonuçlara bağlıydı. Ama bizim onlara etki etme şansımız olamayacağına göre tek hedefimiz vardı, kendi maçımızı kazanıp beklemekti. Biz kazandık, diğer taraflar da istedikleri sonuçları alamayınca şampiyonluk bizim oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Sezon başında Beşiktaş'ın şampiyonluk konusunda fazla favori gösterilmediğinin hatırlatılması üzerine Çebi, şunları söyledi:



"Hayatta bazı şeyler direkt sonuçlarla değerlendiriliyor, futbol da böyle bir oyun. Aradaki sürecin, ne yaşadığınızın önemi kalmıyor. Sonuçta bir kupa var. Birinin sahiplendiği şampiyonluk oluyor. Dolayısıyla orada geçirdiğiniz süreci kimse irdelemiyor. Başta futbolcularımıza 'kötü' diyen 'başaramazlar' diyen insanlar daha sonra kupa aldığımızda, bu çocukları yere göğe sığdıramadılar. Doğru olan tabii ki bir süreci değerlendirmektir ama kamuoyu olayı sadece kupayı kimin aldığı, kimin şampiyon olduğuna bakıyor. Bizim görevimiz de arada neler yaşandığını görmek, organize etmek, ders çıkarmak. Biz de görevimizi öyle ifa ettik."



Şampiyonluğun değerini anlatan Çebi, "Kazandığınız zaman borcunuz çoksa borcunuzu azaltırsınız. Biz bu kazandığımız parayı geçmişte yapıldığı gibi tekrar harcamaya başlarsak, kıymetini bilmezsek, iyi değerlendiremezsek, iyi sporcu alıp da yatırımları doğru kullanmazsak, popülist davranışlarla bu paraları çarçur harcarsak; 1,5 sene önce geldiğim Beşiktaş’ı bir daha aynı noktada başkasına bırakmak zorunda kalırım. Bu da bana yakışmaz, verdiğim emeklere yazık olur. Çok dikkatli ve Beşiktaş’a fayda sağlayacak bu paralarla yatırım yapmak, gelir getirici tarzda futbolcularla devam etmek istiyorum. Çok para vermek yerine, az para vererek ileride bize çok gelir getirecek kabiliyetli futbolcularla takım yapmak istiyorum." şeklinde konuştu.

- "Hocamızla oturup konuşacağız"



Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme için hafta içinde görüşmeyi planladıklarını vurgulayan Çebi, "Sorun olduğunu şu anda düşünmüyorum. Görüşüldüğü zaman duyacaksınız, bittiği zaman da duyacaksınız." ifadelerini kullandı.



Sergen Yalçın konusunda taraftarların tedirginliğinin olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Çebi, şunları söyledi:



"Niye tedirgin olsunlar? Beşiktaş'ın başkanı gider başka başkanı gelir. Futbolcular gider futbolcular gelir, hocalar gider hocalar gelir. Söz konusu Beşiktaş’tır. En büyük Beşiktaş’tır. Büyük olan Beşiktaş’ın taraftarıdır. Hiç tedirgin olmasınlar. Her dönem Beşiktaş kendi kıymetini yukarı çıkaracak insanlarla beraber olacaktır."

Düzeni kuranların tedirgin olmaması gerektiğini kaydeden Çebi, Yalçın'ı her zaman beğendiğini söylediğini hatırlatarak, "Dik duruşu, zekası, sabrı cesareti... Çok artıları var. Tersinin olacağını düşünmek bile istemiyorum. Hocamızla oturup konuşacağız. Ne için sorun olsun ki? Sonuç itibarıyla bir kağıt parçasına imza atacağız. Bu atıldığında herkes görecek. Hoca yoruldu, dinlenmeye çalışıyor. Kendine göre süreci var. Kendime göre sıkıntı görmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



- Yüksek maaşlı oyuncuların durumu



Geçen sezon başında yüksek maaş alan oyuncuların ücretlerini indirme konusunda yaptıkları çalışmanın bu sezon da olup olmayacağı sorusuna Çebi, "Bu talebimiz hiç biraz zaman bitmeyecek. Bu futbolcuların hakkı olabilir, hak ediyor olabilir ama buranın imkanları buna müsait değil. Müsait değilse çok iyi futbolcuysan ya gideceksin ya da başka yerde alamıyorsan bizimle aile olarak devam edeceksin. Geçen sene denedik, bu sene yine devam edeceğiz. Zaten yüksek olanlar geçmiş seneden kalanlar. Onların hepsi de çok şükür bitiyor. Yeni bir dünyayı ya onlarla açacağız ya da onlarsız açacağız." diye yanıtladı.



- "Tercihim şampiyon olmuş bir takımı tüm ekibiyle muhafaza etmek"



Şampiyonluk sezonunda başarılı performans sergileyen kaleci Ersin Destanoğlu için teklif olup olmadığı sorusu üzerine Çebi, "Ersin gitse dahi arkada genç ve başarılı iki kalecimiz var. Beşiktaş’ın menfaatlerini ekonomik olarak düşünmek zorundayız. Bunu yaparken sportif başarının da önemli olduğunu biliyoruz. İkisini birbirinden ayırt etmek istiyoruz. Tercihim şampiyon olmuş bir takımı tüm ekibiyle muhafaza etmek. Futbolcunun geleceği söz konusudur, iyi ücret alıyordur o zaman başka. Gitmek istiyorlarsa, önleri açıksa ama iyi bir yer olacak. Ücretlerine bakarız, yerlerine koyabileceğimiz nasıl olabilir bakarız; ondan sonra değerlendiririz. Onlarla Şampiyonlar Ligi oynamak istiyorum." diye konuştu.



- "Beşiktaş’ın şampiyonluklarının hepsi tertemizdir"



Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük'ün Beşiktaş'ı 2- 1 yendiği maçta yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunan Çebi, "Aslında her şey bir tarafa çekiliyor, bu da onlardan biri. Bir futbol takımı sahaya kazanmak için çıkar. Kazanabilir, gol atabilir, futbolcu zıplayabilir, arkadaşına sarılabilir, hocasına sarılabilir ama o saatten sonra koridorda girdiğin yerde içeride bir video da çekebilirsiniz. Hatıra olabilir. Çok iyi takımı yendiniz başarıdır ama o video niye sokakta dolaşıyor? Neden Beşiktaş taraftarını tahrik edecek şekilde etrafta dolaştırılıyor?" değerlendirmesinde bulundu.



"Cenaze evinde düğün olmaz etiğinden yola çıkmaları gerekiyor." diyen Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben orada rahatsızlık duydum. Bu yapılanlar yanlıştı. Bu videolar Beşiktaş taraftarını tahrik eden ve üzen videolardı. Benim söylemime sebep olanlar bu videoların dolaşımıydı. Bunu anlamak istiyorum. Bu videolar sokakta niye dolaştı? Merak ediyorum ve soruyorum. Anlamak ve bilmek istiyorum. Bunun arkasında bir ima yok, kimseyi suçlamıyorum. Kim çekti, kim çekilmesine izin verdi. Hepsini kabul ediyorum, neden bu videolar sosyal medyada yayıldı; biri çıksın bunları açıklasın. Soyunma odasında zıplıyorlar; anladık. Şampiyonu yenmişsin, lideri yenmişsin, Beşiktaş’ı yenmişsin; eyvallah. Bunların sosyal medyada ne işi olduğunu lütfen açıklasınlar."



Şampiyonluğa oynayan ve şansı kaçırma ihtimaliyle karşı karşıya kalan bir takımın üzüntüsünün olduğunu belirten Çebi, "Belki kupayı kaybedecek, üzüntü var. O üzüntünün içinde tepiniyorsunuz. Değerli başkanımız Süleyman Seba, şampiyon oldukları gün uçağın içinde 'diğer takımların futbolcuları var, eğlenmeyeceksiniz, ayıp olur' demiş bir başkan. İşte etiklik budur. Hiçbir şey ima etmedim, sadece yanıt istedim. Onların düşündüğü anlamda bir ima yok." ifadelerini kullandı.

- Galatasaray'ın Billong başvurusu



Siyah-beyazlı takımın Hatayspor'u 7-0 yendiği maç sonrası da rakip takımın Kamerunlu oyuncusu Billong üzerinden iddiaların olduğunun hatırlatılması üzerine Çebi, "Bana göre baştan aşağı külliyen yalan. Müracaat edip, iddia eden kulüp seçimin arifesinde. Averajla şampiyonluk kaybetmiş, canı yanmış. Kendi kendilerini nasıl motive edeceklerse, tedavi edeceklerse bir yol bulmuşlar. Yollarına devam etsinler. Olmayan şeyleri söyleyerek kendilerini rahatlıyorlarsa, devam etsinler. Bizim için hiçbir kıymeti yok. Beşiktaş’ın şampiyonluklarının hepsi tertemizdir. Bu seneki de aynen tertemizdir, hiç kimse lekeleyemez." değerlendirmesinde bulundu.



- Ghezzal ve Rosier'in durumu



Geçen sezon takımda kiralık olarak görev yapan Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier ile transfer görüşmelerinin ne aşamada olduğu sorusunu yanıtlayan Çebi, "Bunların kalitesini yukarı çeken Beşiktaş ve Beşiktaş markasıdır. Dolayısıyla Beşiktaş markasının altında birileri değer buluyorsa o değere de bizlerin gereken değeri vermesi gerekir. Bunlar karşılıklı, tek taraflı olmaz. Sizi oynatmayan takımlardan geleceksiniz, size imkan verecekler ve sizler kabiliyetlerinizi sergileyeceksiniz ve gelişeceksiniz. O zaman buranın bir değeri olması lazım. Biz de şimdi o arkadaşlarla bu çerçevede konuşmaya çalışıyoruz. Uçmak, kaçmak yok. Biz neleri kovaladık olmadı. Rachid ve Rosier'i son dakikada getirdik. Herkes 'o gelmiyor, bu gelmiyor' dedi. Rachid ve Rosier geldi." değerlendirmesinde bulundu.



Bu tür çalışmalarda taraftarların sabırsız olmaması gerektiğini kaydeden Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bana güvenecekler. Ben onları çok seviyorum, onlara değer veriyorum. Kıymetliler, heyecanlarını da anlıyorum ama biraz olsun sabır söylüyorum. Sakin olacaklar, bekleyecekler. Genel kurulun yetkilendirdiği yöneticiler var. Herkes vazifesini, sorumluluklarını haddini aşmayarak yaparsa Beşiktaş’ı biz çok daha yukarı çıkarırız. Taraftar da o zaman çok daha keyif alır. Yetki ve görev karmaşası başlatırsak; yönetim taraftarın yerine geçerse, taraftar yönetimin yerine geçerse biraz karmaşa olur. O da Beşiktaş’a zarar verir."



Şampiyonluk kutlamalarında taraftarların da olduğu bir kutlamanın yapılacağının açıklandığının hatırlatılması üzerine Çebi, "Yakalayabilirsek sezon başlamadan yapmak istiyorum ya da yapacak bir şey yok. Bu kupaları müzenin önüne koyacağız. Herkesin hakkı olan gelip dokunacaklar. Bütün Beşiktaşlıların hakkı var üstümüzde." ifadelerini kullandı.



Sezon açılışında geçmiş yıllarda A takımın altyapı ekibiyle maç yaptığının ve bu geleneğinin tekrar yaşanıp yaşanmayacağı sorusuna Çebi, "Belki kadın futbol takımıyla maç yaparız, çok da güzel olur. Kadınlarımız için önemli seneydi. Onların hak ettiği değeri biliyoruz da göstermeyi bilmiyoruz. Şimdi gösterme zamanı. Ele güne ders olsun diye, haddini bilmeyen insanlara kadının kıymetini göstermek bizim için vazife olmaya başladı." diye konuştu.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un kadın futbol takımı kuracaklarına değinen Çebi, "Beşiktaş futbol takımı bir modeldi. Beşiktaş'ın çok model olduğu yerler vardır. Şampiyon olduğun zaman yanında kaybeden varken kutlama yapmamak modeldir, hentbolu yapmak modeldir, kadınlara verdiğimiz değeri söylemek yerine icra etmek modeldir. Beşiktaş her zaman ilkleri yapıyor." ifadelerini kullandı.



- Şampiyonluk kutlamaları



Şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Çebi, "O gün pandemiden dolayı, bir gün önce 'motorlar kalkmayacak' denildi. Doğal olarak sağlıkla ilgili tedbir var. Sayın Süleyman Soylu Bakanımızı aradım. Bunun bir ritüel olduğunu ve bir emeğin karşılığında geldiğini söyledim. Sayın bakan 'bu ritüel ve Beşiktaş bunu hak etti, önünü kapatmayalım ama lütfen sayın başkan tedbirli şekilde icra edin o motorları maviliklere sürün, sizi anlıyoruz, hakkınız da helal olsun' dedi. Ayrıca en güzel tarafı rakiplerimizin fanatik taraftarları dahil olmak üzere hepsinin söylediği tek kelime var; 'bu şampiyonluk sizin hakkınızdı'. Onun için bu şampiyonluk çok anlamlı ve önemli." diye konuştu.



Bazı şeyleri sıcağı sıcağına anlamanın zor olduğunu vurgulayan Çebi, "Dolayısıyla Beşiktaş tarihinde bu sezonki şampiyonluk ve kupalar tarihi bir kayıt olarak geçecektir. Bunları yapan futbolcular, yöneticiler, hocalar çok önemli bir isim olarak Beşiktaş tarihinde yerlerini alacaklardır." ifadelerini kullandı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yarı final oynayan basketbol takımının performansını değerlendiren Çebi, "Tüm kamuoyuna mesaj vermek istiyorum. Beşiktaş ilklerin yapıcısıdır ve basketbolda da ilkleri başardık. Altyapıdan, genç çocuklarla yarı final oynadık. Bu çocuklar milli takımda faydalı işler yapmaya başladı. Lütfen rakiplerimiz bizi örnek alsınlar. Futbol takımımızı örnek alsınlar. Basketbol takımının projesini örnek alsınlar. Hentbolda, voleybolda her yerde örnek alsınlar. Türk sporuna hep birlikte çok büyük katkı vermiş oluruz." şeklinde konuştu.

