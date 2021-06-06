Son dakika: Beşiktaş yeni 'Sergen Yalçın'ını Hırvatistan'da buldu! Yeni 10 numara Mijo Catkas
Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro ile çıkabilmek ve Süper Lig'de şampiyon unvanını koruyabilmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Hajduk Split'te forma giyen Mijo Caktas'ı gündemine aldı. Golcü 10 numara ile Kasımpaşa, Antalyaspor, Olimpiakos ve AEK'nın da ilgilendiği öğrenildi.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , aradığı 10 numarayı Hırvatistan'da buldu.
Yunan basını Thrylos24'ün Polonyalı gazeteci Zbigniew Zulczyk'e dayandırdığı haberde siyah beyazlılar, Hırvat ekibi Hajduk Split'te forma giyen Mijo Caktas'ı gündemine aldı. 29 yaşındaki futbolcuyla Kasımpaşa, Antalyaspor, Olimpiakos ve AEK'nın da ilgilendiği öğrenildi.
Cotkas bu sezon çıktığı 20 maçta 12 gol atıp 3 asist yaptı.
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