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Son Dakika: Bayern Münih gafil avlandı! Villarreal savunması 1 saniye geç kalsaydı... Mucizenin önüne geçen an...

#Villarreal#Bayern Münih#Ofsayt
Son Dakika: Bayern Münih gafil avlandı Villarreal savunması 1 saniye geç kalsaydı... Mucizenin önüne geçen an...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'in Bayern Münih karşısında elde ettiği tarihi başarının ardından birçok detay yatıyor. Bavyera temsilcisini mucivezi bir istatistikle eleyerek imkansızı başaran Villarreal'in ilk yarıdaki riskli taktiği geceye damga vuran bir başka sekans oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'i eleyerek yarı final biletini cebine koyan Unai Emery yönetimindeki Villarreal'in sezona damga vuran başarısının yankıları sürüyor.

Bayern Münih ile İspanya'da oynadığı ilk maçta rakibini 1-0 mağlup eden Villarreal, Almanya'da oynanan rövanş mücadelesinde ise sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı ve toplam skorda (1-2) üstünlük kurarak yarı finalist olmayı başardı.

2005/06 sezonunun ardından ikinci kez Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselen Villarreal'in Bayern Münih eşleşmesinde yakaladığı başarının ardında yatan ilginç istatistiklerin yanı sıra sahadaki taktikler de manşetleri süslüyor.

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ADETA İMKANSIZI BAŞARDILAR

İspanya'da oynanan ve 1-0 Villarreal'in galibiyetiyle sonuçlanın ilk maçın ardından deplasmanda Bayern Münih'i Şampiyonlar Ligi'nin dışına itmeyi başaran Unai Emery ve öğrencileri adeta imkansızı başardı.

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İspanyol temsilcisi, 2 maçta yalnızca 2 isabetli şut çekti ve bu şutlardan bulduğu 2 golle Alman devini saf dışı bıraktı.

Son Dakika: Bayern Münih gafil avlandı Villarreal savunması 1 saniye geç kalsaydı... Mucizenin önüne geçen an...

OFSAYT TAKTİĞİ GECEYE DAMGA VURDU

Mücadelenin 27. dakikasında Bayern Münih'in kullandığı serbest vuruşta Villarreal savunmasının dizilişi ve uyguladığı ofsayt taktiği, Bavyera temsilcisinin futbolcularını gafil avladı.

Joshua Kimmich'in kullandığı serbest vuruştan saniyeler önce çizgi halinde öne çıkan Villarreal savunma bloğu, Bayern Münih forması giyen tam 7 futbolcunun ofsayta düşmesine sebep oldu.

Zamanlaması açısından bir hayli riskli olan bu taktiğin mükemmel işlemesiyle Villarreal potansiyel bir gol pozisyonunu engellemiş oldu. Ancak ufak bir zamanlama hatasının pahalıya patlaması da kaçınılmazdı.

Son Dakika: Bayern Münih gafil avlandı Villarreal savunması 1 saniye geç kalsaydı... Mucizenin önüne geçen an...

UNAI EMERY DURDURULAMIYOR

Villarreal, Unai Emery yönetiminde Şampiyonlar Ligi/Avrupa Ligi’nde grup sonrası eleme turlarında oynadığı son 13 maçta rakiplerine mağlup olmadı. Sarı Denizaltılar bu süreçte 9 kez galip gelirken 4 kez de berabere kaldı.

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VILLARREAL BU SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NELER YAPTI?

2020-21 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal bu sezon Devler Ligi'nde Manchester United, Atalanta ve Young Boys ile F Grubu'nda yer aldı.

İspanyol ekibi, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla ikinci sırada yer alarak tur atladı.

Son 16 turunda rakip Juventus oldu. İlk maçta evinde 1-1 berabere kalan Villarrael, İtalya'daki rövanşta 3-0'lık skorla rakibini kupa dışına itti.

Emery'nin öğrencileri, 31 haftası geride kalan İspanya LaLiga'da 7. sırada yer alıyor.

Son Dakika: Bayern Münih gafil avlandı Villarreal savunması 1 saniye geç kalsaydı... Mucizenin önüne geçen an...

YARI FİNALDE RAKİBİ KİM OLACAK?

Villarreal yarı finalde Benfica - Liverpool eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Çeyrek final ilk maçında Jürgen Klopp'un ekibi rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmişti.

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Yarı finalde maçlar 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

FİNALİN ADRESİ DEĞİŞTİ

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak. Dev final 28 Mayıs'ta oynanacak.

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#Villarreal#Bayern Münih#Ofsayt

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