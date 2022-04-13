Son Dakika: Villarreal mucizeyi başardı! Bayern Münih karşısında inanılmaz istatistik...

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bavyera temsilcisi Bayern Münih ile 1-1 berabere kalan Villarreal, sezonun en büyük sürprizlerinden birine imza atarak yarı final biletinin sahibi oldu.

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmazken 52. dakikada sahneye çıkan Robert Lewandowski, takımını 1-0 öne geçirdi. Aut sonrası kale önünden pasla çıkmaya çalışan Villarreal'in hatasını değerlendiren Polonyalı golcü, yaptığı düzgün vuruşla ağları sarstı.

Villarreal'e tur biletini getiren gol 88. dakikada geldi. Hızlı hücumda rakip savunmayı eksik yakalayan Sarı Denizaltılar, Samuel Chukwueze'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Müsabakanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı.

Yıllar sonra bir ilk

Alınan bu sonucun ardından toplam skorda (1-2) Bayern Münih'e üstünlük kuran Unai Emery'nin öğrencileri, yarı finale yükselmiş oldu. Villarreal böylece 2005/06 sezonunun ardından ikinci kez Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükseldi.

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Unai Emery durdurulamıyor

Villarreal, Unai Emery yönetiminde Şampiyonlar Ligi/Avrupa Ligi’nde grup sonrası eleme turlarında oynadığı son 13 maçta rakiplerine mağlup olmadı. Sarı Denizaltılar bu süreçte 9 kez galip gelirken 4 kez de berabere kaldı.

İmkansızı başardılar

İspanya'da oynanan ve 1-0 Villarreal'in galibiyetiyle sonuçlanın ilk maçın ardından deplasmanda Bayern Münih'i Şampiyonlar Ligi'nin dışına itmeyi başaran Unai Emery ve öğrencileri adeta imkansızı başardı.

İspanyol temsilcisi, 2 maçta yalnızca 2 isabetli şut çekti ve bu şutlardan bulduğu 2 golle Alman devini saf dışı bıraktı.

Villarreal bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptı?

2020-21 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal bu sezon Devler Ligi'nde Manchester United, Atalanta ve Young Boys ile F Grubu'nda yer aldı.

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İspanyol ekibi, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla ikinci sırada yer alarak tur atladı.

Son 16 turunda rakip Juventus oldu. İlk maçta evinde 1-1 berabere kalan Villarrael, İtalya'daki rövanşta 3-0'lık skorla rakibini kupa dışına itti.

Emery'nin öğrencileri, 31 haftası geride kalan İspanya LaLiga'da 7. sırada yer alıyor.

Yarı finalde rakibi kim olacak?

Villarreal yarı finalde Benfica - Liverpool eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Çeyrek final ilk maçında Jürgen Klopp'un ekibi rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmişti.

Yarı finalde maçlar 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

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Final ne zaman?

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak. Dev final 28 Mayıs'ta oynanacak.