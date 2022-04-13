Real Madrid - Chelsea maçında inanılmaz son! VAR kararıyla iptal edilen gol...

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, Londra'da 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Chelsea'yi konuk etti. Santiago Bernabeu'da oynanan ve Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın düdük çaldığı mücadelenin normal süresini İngiliz devi 3-1 kazandı ve turu uzatmaya götürdü.

BENZEMA YİNE ATTI

Uzatmada her şey eşitlenmişti ancak Real Madrid adına sahneye ilk maçta hat-trick yapan Karim Benzema çıktı. Fransız golcü, 96. dakikada attığı kafa golüyle skoru 2-3'e taşıdı ve takımına turu geçecek avantajı verdi. Uzatma devrelerinin sonuna kadar iki takım da gol pozisyonu bulsa da bunlar sonuçsuz kaldı ve Real Madrid deplasmanda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Chelsea'ye 3-2 mağlup olmasına rağmen adını yarı finale yazdırdı.

15. KEZ YARI FİNAL

Haberin Devamı

13 kezle Şampiyonlar Ligi Kupası'nı en çok kazanan takım olan Real Madrid, Chelsea'yi geçerek adını tam 15. kez yarı finale yazdırmış oldu. Son 12 sezonda 10. kez yarı finale yükselen Madrid ekibi, turnuva tarihinde en çok yarı final gören kulüp konumunda.

5. KEZ SON ŞAMPİYONU ELEDİ! DİKKAT ÇEKEN SİNYAL...

Chelsea'yi eleyen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi tarihinde beşinci kez kupanın son şampiyonunu turnuva dışına atmış oldu. Mor Menekşeler bunu yaptığı önceki 4 sezonda da kupaya uzandı.

1997/98 - Borussia Dortmund

1999/2000 - Manchester United

2001/02 - Bayern Münih

2013/14 - Bayern Münih

BENZEMA'DAN 51. GOL KATKISI

Real Madrid formasıyla tarihi bir sezon geçiren Karim Benzema, Bu sezon çıktığı 38. maçta 38. golünü attı. 13 de asisti bulunan 34 yaşındaki Fransız yıldız, Devler Ligi sahnesinde ise 12. golünü attı.

1968 SONRA İLKİ BAŞARDILAR AMA YETMEDİ

Real Madrid'e 3 gol atan Chelsea, 1968'de Manchester United'dan bu yana bunu başaran ilk İngiliz takım oldu ancak bu 3 gol, son şampiyonun adını yarı finale yazdırmasına yetmedi.

ALONSO'NUN GOLÜNÜ VAR İPTAL ETTİ! KURAL NE DİYOR?

Santiago Bernabeu'da ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Chelsea, 51. dakikada Rudiger'in kafa golüyle skoru 2-0'a taşıyarak tur umutlarını arttırdı. Dakikalar 64'ü gösterdğinde ise maçın kadfer anı sayılabilecek pozisyon yaşandı. Real Madrid kale sahası solunda topla buluşan Marcos Alonso'nun içeri çevirdiği top Carvajal'den sekip Alonso'ya çarptı ve yine İspanyol oyuncunun önünde kaldı. Alonso topu sağ ayağıyla uzak köşeden 90'a yolladı ve takımını 3-0 öne taşıyan golü kaydetti ama...

Haberin Devamı

Ama golün VAR incelemesi yapılıyordu. İki takım oyuncuları ve Polonyalı Szymon Marciniak, 'muhtemel elle oynama' olarak yapılan kontrolün sonucunu orta yuvarlakta beklerken karar Real Madrid lehine çıktı. Alonso'nun Carvajal'den dönen ve bacağından sekip eline çarpıp önüne düşen top için VAR hakemi Tomasz Kwiatkowski 'elle oynama' kararı verdi. Orta hakem Szymon Marciniak, pozisyonu izlemeden golü iptal etti.

SEZON BAŞI DEĞİŞEN KURAL...

Hürriyet Gazetesi yazarı ve eski hakem Murat Fevzi Tanırlı, Alonso'nun iptal edilen golünde verilen kararın doğru olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı:

Haberin Devamı

"Elle gol atma konusunda sezon başı yeni değişen kurala göre top, golü atan oyuncunun elinin tırnağına değse bile gol iptal oluyor. Şayet pozisyon aynı şekilde gelişse ancak Alonso'nun eline çarpan top takım arkadaşının önüne düşse ve o da golü atsaydı, gol kararı verilecekti.

TUCHEL: ANCELOTTI İLE HAKEM GÜLEREK SOHBET EDİYORDU

Real Madrid'e elenen Chelsea'nin Alman teknik direktörü Thomas Tuchel, mücadele sonrasında dikkat çeken bir demeç verdi.

Bu gece beni hayal kırıklığına uğratan şey, maç sonunda Ancelotti ile hakemin gülerek sohbet etmesi oldu. Elini sıkmak için Ancelotti'nin yanına giderken onları gördüm. 120 dakikalık böyle bir maçın sonunda kötü bir zamanlamaydı. Bunu kendisini de söyledim. Ancelotti'yi çok severim, iyi bir insan... Thomas Tuchel

ANCELOTTI: İSPANYOL TAKIMLARIN İNGİLİZLERİN GERİSİNDE OLDUĞU SÖYLENİYOR AMA...

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti ise yarı finale yükseldikleri maç sonrası Villarreal'in de Bayern Münih'i eleyip adını yarı finale yazdırmasını da hatırlatıp göndermede bulundu.

Haberin Devamı

İspanyol takımlarının İngiliz takımlarından daha aşağı seviyede olduğunu söylüyorlardı. Şu anda Şampiyonlar Ligi yarı finalinde iki İspanyol takımı var. İyi geceler. Carlo Ancelotti

REAL MADRİD'İN RAKİBİ CITY YA DA ATLETICO

Real Madrid'in yarı finaldeki rakibi ise, Manchester City - Atletico Madrid karşılaşmasından turla çıkan taraf olacak. İki takım arasındaki ilk maçı İngiliz temsilcisi Kevin De Bruyne'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.