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Son Dakika: Batshuayi, Beşiktaş’ı uçurmaya devam ediyor

#Beşiktaş#Michy Batshuayi#Antalyaspor
Son Dakika: Batshuayi, Beşiktaş’ı uçurmaya devam ediyor

Beşiktaşlı golcü Michy Batshuayi, 1 gol atıp 1 asist yaptı, toplamda 5 gole direkt katkı sağladı.

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Beşiktaş’ın Chelsea’den kiraladığı Michy Batshuayi, deplasmanda 3-2’lik galip gelinen Antalya karşılaşmasında takımının kaydettiği 3 golde de vardı.

Rıdvan’ın attığı ilk golde asisti veren isim olan Larin’e topu çıkaran Belçikalı yıldız, 65’te kendisi sahneye çıktı ve ağları sarstı, Rachid Ghezzal’ın fileleri havalandırdığı topta da asist yaptı.

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Siyah beyazlılardaki 5 maçında 3 gol, 1 asistle toplamda 4 gole direkt katkı sağlayan ‘Batsman’ lakaplı ünlü futbolcu, dün kaleye çektiği 6 şutla sahanın en iyisi oldu.

Bunların 2’sinde isabet sağlayan siyah beyazlı oyuncu, ayrıca ceza sahası içinde 10 kez buluştu. Batshuayi, 6 ikili mücadeleden galip ayrılmayı başardı ve 2 defa da çalım attı.

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#Beşiktaş#Michy Batshuayi#Antalyaspor