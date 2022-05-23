Son dakika: Başakşehir'de Salih Uçan ve Pizzi ile yollar ayrıldı

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Spor Toto Süper Lig'de sezonu 4. tamamlayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi bileti alan Başakşehir'de kiralık oyuncular Salih Uçan ve Pizzi'ye veda edildi.

Kulüpten Salih Uçan için yapılan açıklamada; "Turuncu-lacivertli formamız altında devre arasından bu yana başarıyla oynayan Salih Uçan’ın kiralık sözleşmesi sona ermiştir. Milli futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz. ifadeleri kullanılırken Pizzi için ise; "Turuncu-lacivertli formamız altında devre arasından bu yana başarıyla oynayan Pizzi’nin kiralık sözleşmesi sona ermiştir. Portekizli futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

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Salih Uçan Başakşehir formasıyla ikinci yarıda 9 maça çıktı, gol ya da asist katkısı veremedi. 10 maça çıkan Pizzi ise 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Salih Uçan, 2023'e kadar sözleşmesi bulunduğu Beşiktaş'a geri dönerken Pizzi de bonservisini elinde bulunduran Benfica'ya döndü.

AHMET SAİD KIVANÇ'IN SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Başakşehir ayrıca altyapıdan yetişen ve sözleşmesi sona eren genç kaleci Ahmet Said Kıvanç ile de yolların ayrıldığını duyurdu.

EMRE BELÖZOĞLU İLK KEZ AVRUPA'DA

Aykut Kocaman sonrası Başakşehir'de göreve gelen ve takıma yaşattığı müthiş çıkışla ligin 4. sırada bitirilmesinde büyük pay sahibi olan Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek.

CAIÇARA: KÖTÜ BAŞLADIK, İYİ BİTİRDİK

Başakşehir’in tecrübeli oyuncusu Junior Caiçara, sezonu değerlendirdi. Lige kötü başladıklarını ancak iyi bitirdiklerini söyleyen Brezilyalı futbolcu, önümüzdeki sezon şampiyon olmak istediklerini ifade etti.



Başakşehir’in Brezilyalı oyuncusu Junior Caiçara, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Sezonu iyi tamamladıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Brezilyalı futbolcu, “Oldukça iyi şekilde tamamladık sezonu. Lige iyi başlayamadık, bu bizim için kötüydü. Bunu istememiştik. Ancak sonuçta oldukça iyi bitirdik ve takımı, personeli, başkanı, taraftarları, herkesi kutluyorum. Önümüzdeki sezon en iyisini yapacağız. Bugün oldukça zor bir maçtı bizim için. Ama biz bu ligde herkesi mağlup edebileceğimizi gösterdik. Bugün çok daha konsantre olmuş şekilde sahaya çıktık. Bu da sonuca yansıdı” ifadelerini kullandı.

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"İNŞALLAH SENEYE ŞAMPİYONUZ"

Başakşehir taraftarlarının sezon boyunca yanlarında olduklarını ifade ederek sözlerini sürdüren Caiçara, “Öncelikle Başakşehir taraftarlarına teşekkür ediyorum. Bütün sezon boyunca hem kötü zamanda hem de iyi zamanda hep yanımızda oldular. Önümüzdeki sezon tekrar aynı şekilde taraftarların yanımızda olacağını umuyorum. İnşallah seneye şampiyon olacağız” diyerek sözlerini tamamladı.