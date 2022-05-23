Manchester City'nin tarihi şampiyonluğunda Liverpool 'yanlış anons' vakası yaşadı! Taraftarı gören Salah yıkıldı...

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig'de sezon finali, filmlere taş çıkartacak şekilde gerçekleşti. Son haftaya 90 puanla lider giren Manchester City evinde Aston Villa'yı, 89 puanla 2. sırada giren Liverpool ise Wolverhampton'ı konuk etti.

İLK ŞOKU LIVERPOOL YAŞADI

Efsane futbolcusu Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Aston Villa'nın Manchester City'den puan ya da puanlar almasını bekleyen Liverpool ilk şoku kendisi yaşadı.

Wolverhampton 3. dakikada Neto ile öne geçti. Konuk ekip bu golden sonra ikinci gol fırsatları da buldu ancak değerlendiremedi.

Erken gol ve kalesindeki pozisyonların şokunu atlatan Liverpool 24. dakikada Sadio Mane ile golü buldu ve maça beraberliği getirdi. Bu sırada Manchester City maçı 0-0 devam ediyordu. Canlı puan durumu ise 91-90.

ASTON VILLA ÖNE GEÇTİ

Haberin Devamı

Kısa bir süre önce Real Madrid'den son dakikalarda yediği gollerle Şampiyonlar Ligi finaline yükselme şansını kaybeden Manchester City'nin gerginliği belli oluyordu. Aston Villa, 37. dakikada Matty Cash'in kafa golüyle öne geçti. Gol anonsunun yapıldığı Anfield'da herkes sevince boğuldu.

İlk yarılar sona erdiğinde City 1-0 gerideydi, Liverpool maçı ise 1-1'di. Canlı puan durumunda ise 90-90 eşitlik vardı. Bu sonuçlarla şampiyon genel averajda rakibine üstün olan Manchster City olacaktı.

ESKİ LIVERPOOLLU COUTINHO ATTI, CITY BUZ KESTİ

Liverpool efsanesi olan ancak takımda hiç lig şampiyonluğu yaşayamayan Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Aston Villa, yine eski bir Liverpool oyuncusu olan Coutinho'nun attığı golle City karşısında skoru 2-0'a getirdi. Anfield'da durum 1-1'di. City maçı çevirecekmiş gibi oynamıyordu. Atacağı bir gol Liverpool'a şampiyonluk getirebilirdi.

Jürgen Klopp, Salah'ı ve Firmino'yu oyuna aldı. Manchester City'de ise Guardiola, 2. golü yemelerinden hemen öne İlkay Gündoğan'ı sahaya sürmüştü. Canlı puan durumu 90-90, iki maçta da son bölüme giriliyordu.

Haberin Devamı

İLKAY GERİ DÖNÜŞÜN FİTİLİNİ YAKTI! 2 DAKİKADA 2-2

68. dakikada oyuna giren İlkay Gündoğan, 76. dakikada Sterling'in sağdan arka direğe açtığı ortada iyi yükseldi ve kafayı vurdu. Top ağlara gitti. Türk asıllı Alman yıldız İlkay topu alarak santraya koştu.

İkinci yarının başında Fernandinho'nun yerine oyuna giren Zinchenko 78. dakikada ceza alanı solunda harika bir çalımla Trent'ten sıyrıldı ve ceza yayına doğru yerden bir pas çıkardı. Maçın önceki bölümünde kaleye denemeleri olan Rodri düzgün bir vuruşla köşeden topu ağlara yolladı ve skoru 2-2'ye getirdi.

Manchester City maçı 2-2, Liverpool maçı ise 1-1 devam ediyordu. Dakikalar 80'i gösterirken canlı puan durumunda City 91, Liverpool ise 90 puandaydı.

Haberin Devamı

İLKAY GÜNDOĞAN, AGÜERO'YA SELAM ÇAKTI

Manchester City tarihinin belki de en önemli şampiyonluğu, 2011/12 sezonundaki şampiyonluktu. Queens Park Rangers maçının son uzatma dakikasında Balotelli'nin güçlükle verdiği pası önüne alan Agüero, 93:20'de topu ağlara göndermiş ve takımına şampiyonluğu getirmişti. Martin Tyler'ın bu golü "Agüerooooooo" diye anlatması da futbol tarihine geçmişti.

Bu golden 10 yıl sonra, yine Emirates Stadı'ndaki bir son hafta maçında Manchester City atacağı tek golle şampiyon olacaktı. Kevin De Bruyne'nin ceza alanı içinde yerden ortasında top arka direğe açıldı, oraya hareketlenen İlkay Gündoğan sağ ayağının dışıyla topu ağlara gönderip takımını 3-2 öne geçirdi. Etihad Stadyumu bayram havasına bürünmüştü.

Haberin Devamı

Canlı puan durumu 93-90.

SALAH ATTI, ŞAMPİYON GİBİ SEVİNDİ AMA..

Anfield'a ise kara bulutlar çökmüştü. City 2-0'dan 5 dakika içerisinde geri dönmüş, Liverpool ise 1-1 eşitlği bozamamıştı. Oyuna sonradan giren Mohamed Salah, 84. dakikada golü attı ve takımını 2-1 öne geçirdi. Golü çılgınca kutlayan Salah'ın City maçının skorundan haberi yoktu ve taraftarına koştu. O sırada ekrana gelen kısımda bir taraftarın oyunculara City maçının skorunu parmaklarıyla işaret etmesi de yansıdı.

Salah ve diğer oyuncular buruk bir şekilde santraya gitti.

Canlı puan durumu: 93-92

Haberin Devamı

ANFIELD ROAD'DA 'YANLIŞ ANONS' VAKASI

Liverpool oyuncuları santra için yarı sahalarına geçti, Wolves oyunu yeniden başlatacakken sessizliğe boğulan Anfield bir anda hareketlendi. Gol sevinci yaşarcasına sesler çıkan tribünlerde Aston Villa'nın City karşısında skoru 3-3'e getirdiği yönünde söylenti yayıldı. Bu söylentiye Liverpool oyuncuları ve yedek kulübesi de kayıtsız kalamadı.

Klopp saha kenarında Thiago'ya sarılıyor, Minamino arkadaşlarına sakin olmaları ve tempoyu düşürmeleri yönünde direktifler veriyordu. Ancak City maçında gol yoktu ve bu skorlar Maviler'i şampiyon yapacaktı.

Liverpool yedek kulübesinde City maçında gol olmadığını anlayan ilk isim Van Dijk oldu. Hollandalı yıldız sahadaki takım arkadaşlarına el hareketleriyle diğer maçta gol olmadığını anlatmaya çalıştı.

MAÇLAR BİTTİ, CITY ŞAMPİYON OLDU

İki maçta da son düdük çaldı. Etihad'da şampiyonluk coşkusu, Anfield'da ise gurur alkışı vardı. Taraftarlar takımı ve Klopp'u alkışlıyor, Klopp ise oyuncularını teselli ediyordu.

Etihad'da bitiş düdüğüyle beraber ,bu sezon ülkemizde ve Avrupa'nın her yerinde yeniden moda olan, taraftarlar sahaya akın etti. Futbolcularla birlikte bir süre şampiyonluk kutlandı. Daha sonra taraftarlar sahayı terk etti, soyunma odasına giren takım yeniden sahaya çıkarak kupasını kaldırdı.

ASTON VILLA KALECİSİ OLSEN TARTAKLANDI

Son düdüğün ardından sahaya giren City taraftarlarından bazıları, kalabalığın arasında kalan Aston Villa kalecisi Robin Olsen'i tartakladı. Şampiyonluk coşkusu içerisinde olan Manchester City, hemen bu olayla ilgili inceleme başlatılacağını ve Olsen'e saldıran taraftarlara ömür boyu stadyuma giriş yasağı verileceğini açıkladı.

İLKAY GÜNDOĞAN ESKİ HOCASI KLOOPP'U ÜZDÜ

Manchester City'de geri dönüşün kahramanı olan İlkay Gündoğan, Borussia Dortmund'dan eski teknik direktörü Jürgen Klopp'u üzmüş oldu.

Maçın ardından konuşan Klopp; "Manchester City ve Guardiola'yı tebrik ederim. Dünyanın en iyi takımını son ana kadar kovaladık." dedi.

GUARDIOLA'DAN REAL MADRID ESPRİSİ

Şampiyonluk maçını 2-0'dan geri dönerek kazanan ve kupaya uzanan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, zaferin ardından '5 dakikada 3 golü nasıl açıklarsın?' şeklindeki soruya Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerini hatırlatarak; "Gerideyken Real Madrid'i aradım ve bana geri dönüş için iyi tavsiyeler verdiler." dedi.