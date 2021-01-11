Son Dakika | Başakşehir'de Kerim Frei ayrılık kararı aldı! Yeni adresi...

Spor Arena Özel | Türkiye kariyerine Beşiktaş'ta başlayan ve ardından 2017-2018 sezonunda Başakşehir''in yolunu tutan Kerim Frei takımdan ayrılma kararı aldı.

ERZURUMSPOR İSTEDİ AMA...

Bu sezon fazla forma şansı bulamayan Ligde yalnızca bir kez ilk 11'de sahaya çıkıp toplamda 7 maçta görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, ayrılık için kulüpten de izin aldı. Süper Lig takımlarından BB Erzurumspor'un da transferini istediği fakat oyuncu tarafından olumsuz cevap aldığı öğrenildi.

YENİ ADRESİ MLS

Kerim'in kariyerini yurt dışında sürdürmek istediği öğrenilirken yeni adresinin Amerika MLS olması bekleniyor. Bu ülkede talipleri olan Frei, transfer tekliflerini değerlendiriyor.

İngiltere'de Fulham, Cardiff City gibi takımlarda forma giydikten sonra Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla ayak basan Kerim Frei, daha sonra 2017-2018 sezonunda Başakşehir'in yolunu tutmuştu.

Başakşehir'de İrfan Can Kahveci, Visca gibi isimlerin de takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

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