Biri geliyor, Galatasaray'a 3'ü için 29 milyon euro gerekiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in ara transferde istediği futbolcuların isimlerini açıklaması, 6-0’lık Gençlerbirliği galibiyetinin bile önüne geçti.

Tecrübeli çalıştırıcı, Medipol Başakşehir’den İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Monaco’dan Henry Onyekuru ve Mısırlı santrfor Mostafa Mohamed’i istediğini söylerken, yönetime de “Bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum” mesajını gönderdi.

Bu noktadan sonra gözler başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kuruluna çevrilirken, Terim’in istediği oyuncuların transfer edilme şansının ne olduğunu araştırdık. Çalışmalarımız sonucunda 4 oyuncudan birinin yolda, diğerlerinin ise maliyetlerinin çok ağır olduğunu gördük. İşte oyuncular ve transfer ihtimalleri:

Onyekuru transferi imzaya kaldı

Fatih Terim’in uzun süredir kadroda görmek istediği Henry Onyekuru’nun transferi bir tek imzaya kaldı. Yaklaşık bir aydır transferi için çaba harcanan Nijeryalı kanat oyuncusu, satın alma opsiyonu ile 6 aylığına kiralanacak. Fransız kulübü, Ağustos 2019’da 13.5 milyon euroya satın aldığı Onyekuru’yu direkt satış yoluyla elden çıkarmayı planlıyordu. Ancak Onyekuru “Ben Galatasaray’da oynamak istiyorum” diye ısrar edince satın alma opsiyonlu olarak kiralanması kabul edildi. Daha önce 2 kez Galatasaray’da forma giyen Onyekuru hafta içi İstanbul’a gelerek takımla idmana çıkacak.

Visca’yı Fenerbahçe’ye de vermedik

Terim’in, “Onun da bizi istediğini biliyoruz” dediği İrfan Can Kahveci ile Edin Visca’nın maliyetleri ise tam anlamıyla ateş pahası. Başakşehir Kulübü, iki oyuncu için Galatasaray’dan 23 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Gençlerbirliği maçı öncesi görüşme yapılan turuncu lacivertli yöneticiler, İrfan Can’a Premier Lig’den iki takımın talip olduğunu ve onlardan 13-14 milyon euro istendiğini bildirdi. Başakşehirliler Visca için de şu bilgiyi paylaştı: “Geçen yıl Fenerbahçe, 7 milyon euro artı Ferdi Kadıoğlu’nu teklif etti, reddettik. Visca’nın bonservisi 10 milyon euro.”

Mohamed’i Saint Etienne istiyor

Listedeki diğer isim Mostafa Mohamed’in transferi de Mısırlı santrfora Saint Etienne Kulübü’nün talip olmasıyla çıkmaza girdi. Galatasaray yönetimi, Zamalek takımının 6 milyon euro değer biçtiği 23 yaşındaki futbolcu için kiralama teklifinde bulundu ve 6 ay için 500 bin euro önerdi.

İki kulüp arasındaki görüşmeler sürerken devreye giren Saint Etienne’in 5 milyon euroluk bir teklifle ortaya çıkması sarı kırmızılıların tüm planlarını bozdu. Galatasaray’ın kiralık olarak transfer etme şansı hemen hiç kalmayan Mohamed’in Saint Etienne’e imza atmasının an meselesi olduğu öğrenildi.