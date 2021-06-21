Son Dakika: Aziz Yıldırım'dan basın toplantısı kararı! Perşembe günü...

Fenerbahçe Kulübü'nde yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde eski başkanlardan Aziz Yıldırım, basın toplantısı yapma kararı aldı.

Fenerbahçe'nin dünü, bugünü ve yarını üzerine açıklamalarda bulunacağını açıklayan Aziz Yıldırım, perşembe günü saat 11:30'da Çırağan Sarayı'nda medya mensupları ile bir araya gelecek.

İŞTE O AÇIKLAMA

"24 Haziran Perşembe günü saat 11.30'da Çırağan Sarayı'nda, hepimizin ortak sevdası olan Fenerbahçe'nin dünü, bugünü ve yarını üzerine konuşacağımız bir basın toplantısı yapıyorum."