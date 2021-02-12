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GeriTenis Son dakika: Avustralya Açık, 5 gün seyircisiz oynanacak!
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Tenis
AA
Haber Giriş: 12.02.2021 - 11:37 | Son Güncelleme:

Son dakika: Avustralya Açık, 5 gün seyircisiz oynanacak!

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Son dakika: Avustralya Açık, 5 gün seyircisiz oynanacak!
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 5 gün seyircisiz oynanacak.

Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarındaki hızlı artış nedeniyle turnuvaya bugünden itibaren 5 gün seyirci alınmayacağını ve biletlerin iade edileceğini kaydetti.

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Günde 30 bin seyirciye izin verilen Avustralya Açık'ta tenisseverler, en erken çeyrek final maçlarından itibaren tribünlere dönebilecek.

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Karantinadaki bir otelin çalışanında İngiltere varyantı Kovid-19 tespit edilmiş, ardından bu varyanttaki vaka sayısı 13'e kadar yükselmişti.

Son dakika: Avustralya Açık, 5 gün seyircisiz oynanacak

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