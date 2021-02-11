Dünya bu anı konuşuyor! Kendisine el hareketi yapan kadına Rafael Nadal'ın tepkisi...

Avustralya Açık ikinci turunda ABD'li tenisçi Michael Mmoh ile karşılaşan Rafael Nadal'a ikinci setin sonlarında tribünde maçı izleyen bir kadın el hareketi yaptı. Seti kazanmak için servis atmaya hazırlanan Nadal, seyircinin el hareketini görüp gülmeye başladı.

Nadal, kendisine hareket yapmaya devam eden kadına gülerek 'Bana mı?' şeklinde yanıt verdi. 34 yaşındaki tenisçinin seyirci için 'Sarhoş galiba' dediği de duyuldu.

Bunun ardından tribündeki kadın, güvenlik görevlileri tarafından Rod Laver Arena'dan çıkarıldı.

Rafael Nadal ise mücadeleyi 6-1, 6-4, 6-2'lik setler sonucu 3-0 kazandı ve üçüncü tura yükseldi.







TSITSIPAS 4,5 SAATTE TURLADI

5 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas ise turnuvaya davetle katılan dünya 267 numarası Thanasi Kokkinakis karşısında çok zorlandı. Tsitsipas, 4,5 saat süren mücadeleyi 3-2 (6-7, 6-4, 6-1, 6-7, 6-4) kazanarak 3. tur vizesi aldı.



Erkeklerde 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, 16 numaralı seribaşı Fabio Fognini ve 19 numaralı seribaşı Karen Khachanov da 3. tura çıktı.



- Svitolina 3. turda



Kadınlarda 5 numaralı seribaşı Elina Svitolina, 16 yaşındaki dünya 48'incisi Coco Gauff ile oynadığı 2. tur maçını 2-0 (6-4, 6-3) kazandı.

21 numaralı seribaşı Anett Kontaveit, Heather Watson'ı 2-1, 22 numaralı seribaşı Jennifer Brady de Madison Brengle'ı 2-0 mağlup ederek yoluna devam etti.



- Djokovic ve Halep korta çıkacak



Avustralya Açık'ta yarın erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 27 numaralı seribaşı Taylor Fritz, 3 numaralı seribaşı Dominic Thiem ile Nick Kyrgios karşılaşacak.

Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Simona Halep, 32 numaralı seribaşı Veronika Kudermetova, 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka da 27 numaralı seribaşı Ons Jabeur ile mücadele edecek.

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