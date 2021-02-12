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Tenis
AA
Haber Giriş: 12.02.2021 - 10:24 | Son Güncelleme:

Avustralya Açık Sonuçları: Osaka, 4. tura yükseldi!

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Avustralya Açık Sonuçları: Osaka, 4. tura yükseldi!
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınların 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka, 4. tura yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 5. gün sabah seansındaki maçların büyük bölümü tamamlandı.

Kadınlarda 2019 şampiyonu Osaka, 27 numaralı seribaşı Ons Jabeur ile karşılaştığı 3. tur mücadelesini, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazandı.

Turnuvada 7 şampiyonluğu bulunan 10 numaralı seribaşı Serena Williams, dünya 101 numarası Anastasia Potapova'ya karşı ilk sette zorlansa da 2-0'lık (7-6, 6-2) skorla son 16 isim arasına girdi.

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Aryna Sabalenka (7 numaralı seribaşı), geçen yılın finalisti Garbine Muguruza (14) ve Marketa Vondrousova (19) da rakiplerini 2-0 ile geçerek 4. tur bileti aldı.

- Zverev tur atladı

Erkeklerde 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev, 32 numaralı seribaşı Adrian Mannarino'yu 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) yenerek adını 4. tura yazdırdı.

Avustralya Açık Sonuçları: Osaka, 4. tura yükseldi

18 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov ile 15 numaralı seribaşı Pablo Carreno arasındaki 3. tur maçı ise Carreno'nun sakatlığı nedeniyle kısa sürdü. İlk seti 6-0 alan, ikinci sette de 1-0 öne geçen Dimitrov, rakibinin karşılaşmayı bırakmasıyla korttan galip ayrıldı.

 

Avustralya Açık Sonuçları: Osaka, 4. tura yükseldi

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