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Haber Giriş: 28.06.2021 - 14:08 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Attila Szalai paylaşılamıyor! Fenerbahçe transfer için '25 milyon euro' dedi, Napoli'den takas teklifi

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Son Dakika: Attila Szalai paylaşılamıyor! Fenerbahçe transfer için '25 milyon euro' dedi, Napoli'den takas teklifi

Fenerbahçe'nin ocak ayında kadrosuna kattığı Attila Szalai, Avrupa'da transferin gözdesi konumunda. Macar savunma oyuncusunun son talibi İtalya'nın önemli takımlarından Napoli oldu.

Macaristan formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Attila Szalai'nin talipleri her geçen gün artıyor.

Napoli Today'in habere göre; Napoli, Fenerbahçe'nin Macar stoperi ile için ilk teması sağladı. Sarı lacivertlilerin ara transfer döneminde Apollon Limassol'dan 2.3 milyon euro karşılığında transfer ettiği Szalai için Fenerbahçe'nin 25 milyon euro bonservis talep ettiği iddia edildi.

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Haberde sarı lacivertli kulübün, bu rakamın altında bir teklifi değerlendirmeye almayacağı bilgisine de yer verildi.

NAPOLİ'NİN TAKAS TEKLİFİ 

Ayrıca Napoli'nin kadroda düşünmediği 30 yaşındaki Portekizli sol bek Mario Rui'yi de önererek rakamı aşağı çekmek istediğini belirtildi.

1.92 boyundaki 23 yaşındaki Macar stoper, Fenerbahçe formasıyla 21 Süper Lig maçına çıkarken 3 de gol kaydetti.

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