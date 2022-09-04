Son Dakika: Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası saha karıştı! Taraftardan Cenk Tosun'a tekme...

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Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ettiği Süper Lig'in 5. hafta maçının son düdüğünün ardından saha karıştı.

Karşılaşmanın son düğünün ardından sahaya giren bir taraftar, Cenk Tosun'a tekme attı ve olaylar çıktı.

KULÜBEYE SALDIRI GİRİŞİMİ

Ayrıca, bir taraftar ise Beşiktaş yedek kulübesinin arkasından sahaya atlayarak oyunculara saldırmaya çalıştı.

WEGHORST İLE TARTIŞMA

Bir Ankaragücü görevlisi ise Wout Weghorst ile tartışma yaşadı. Josef de Souza araya girdi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ YARDIMIYLA SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Karşılaşmanın hakemleri ve futbolcular, güvenlik güçlerinin yardımıyla soyunma odasına yöneldi. Sahaya çok sayıda yabancı madde atıldı.

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CENK TOSUN: İNSANLAR GELİP BİZE VURACAK...

Taraftarın saldırısına maruz kalan Cenk Tosun, karşılaşmanın ardından "Bir tane kendini bilmeyen bir insan gelip bunu yapıyor. İnsanlar gelip bize vuracak, ben de izleyeceğim? Ondan sonra nasıl olacak bu işler? Josef de Souza beni korumak için çocuğu kenara gitti. Böyle bir şey yok." şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından da "Futbolcularımıza yapılanlar kabul edilemez. Takipçisi olacağız" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapıldı.