Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası saha karıştı! Taraftardan Cenk Tosun'a tekme...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Cenk Tosun#Süper Lig
Son Dakika: Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası saha karıştı Taraftardan Cenk Tosuna tekme...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 23:53

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından bir taraftar, sahaya girerek siyah-beyazlı oyunculara saldırdı. İki takımın yedek kulübesi arasında da gerginlikler yaşandı.

Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası olaylar çıktıAnkaragücü-Beşiktaş maçı sonrası olaylar çıktı
Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası olaylar çıktı

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ettiği Süper Lig'in 5. hafta maçının son düdüğünün ardından saha karıştı.

Karşılaşmanın son düğünün ardından sahaya giren bir taraftar, Cenk Tosun'a tekme attı ve olaylar çıktı.

Son Dakika: Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası saha karıştı Taraftardan Cenk Tosuna tekme...

KULÜBEYE SALDIRI GİRİŞİMİ

Ayrıca, bir taraftar ise Beşiktaş yedek kulübesinin arkasından sahaya atlayarak oyunculara saldırmaya çalıştı.

WEGHORST İLE TARTIŞMA

Bir Ankaragücü görevlisi ise Wout Weghorst ile tartışma yaşadı. Josef de Souza araya girdi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ YARDIMIYLA SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Karşılaşmanın hakemleri ve futbolcular, güvenlik güçlerinin yardımıyla soyunma odasına yöneldi. Sahaya çok sayıda yabancı madde atıldı.

Haberin Devamı

CENK TOSUN: İNSANLAR GELİP BİZE VURACAK...

Taraftarın saldırısına maruz kalan Cenk Tosun, karşılaşmanın ardından "Bir tane kendini bilmeyen bir insan gelip bunu yapıyor. İnsanlar gelip bize vuracak, ben de izleyeceğim? Ondan sonra nasıl olacak bu işler? Josef de Souza beni korumak için çocuğu kenara gitti. Böyle bir şey yok." şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından da "Futbolcularımıza yapılanlar kabul edilemez. Takipçisi olacağız" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapıldı.

Son Dakika: Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası saha karıştı Taraftardan Cenk Tosuna tekme...

Son Dakika: Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası saha karıştı Taraftardan Cenk Tosuna tekme...

Gözden Kaçmasın

Ankaragücü 2-3 Beşiktaş (Maçın özeti)Ankaragücü 2-3 Beşiktaş (Maçın özeti)Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Cenk Tosun#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel
Mafyanın en korkulan babalarından biriydi Whitey Bulgerın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

Mafyanın en korkulan 'babalarından' biriydi! Whitey Bulger'ın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

#James Whitey Bulger
Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa

BAKMADAN GEÇME!

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel
Mafyanın en korkulan babalarından biriydi Whitey Bulgerın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

Mafyanın en korkulan 'babalarından' biriydi! Whitey Bulger'ın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

#James Whitey Bulger
Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa