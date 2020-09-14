Son Güncelleme:
Son Dakika | Andraz Sporar'ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında gösterilen Andraz Sporar'ın menajerinden açıklama geldi.
Haber Global'e konuşan Sporar'ın menajeri Amir Ruznic; "Fenerbahçe'den bizi arayan olmadı' ifadelerini kullandı.
5 MİLYON EURO TEKLİF İDDİASI
Fenerbahçe'nin Sporar için Sporting'e 5 milyon Euro teklif ettiği, Portekiz ekibinin ise 8 milyon Euro istediği iddia edilmişti.
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle