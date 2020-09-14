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GeriFutbol Son Dakika | Andraz Sporar'ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!
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Haber Giriş: 14.09.2020 - 15:20 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Andraz Sporar'ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

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Son Dakika | Andraz Sporar'ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!
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Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında gösterilen Andraz Sporar'ın menajerinden açıklama geldi.

Haber Global'e konuşan Sporar'ın menajeri Amir Ruznic; "Fenerbahçe'den bizi arayan olmadı' ifadelerini kullandı.

5 MİLYON EURO TEKLİF İDDİASI

Fenerbahçe'nin Sporar için Sporting'e 5 milyon Euro teklif ettiği, Portekiz ekibinin ise 8 milyon Euro istediği iddia edilmişti.

Son Dakika | Andraz Sporarın menajerinden Fenerbahçe açıklaması

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