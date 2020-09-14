Son Dakika | Andraz Sporar'ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Haber Global'e konuşan Sporar'ın menajeri Amir Ruznic; "Fenerbahçe'den bizi arayan olmadı' ifadelerini kullandı.

5 MİLYON EURO TEKLİF İDDİASI

Fenerbahçe'nin Sporar için Sporting'e 5 milyon Euro teklif ettiği, Portekiz ekibinin ise 8 milyon Euro istediği iddia edilmişti.

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