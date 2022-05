Son Dakika: Anadolu Efes'te zaferin mimarları takımda kalacak mı? Kupa sonrası NBA ve Fenerbahçe Beko iddiaları... Sözleşmesindeki özel madde...

Haberin Devamı

Temsilcimiz Anadolu Efes, THY EuroLeague'i üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürdü. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda art arda 3. kez final maçına çıkan Lacivert-Beyazlılar, 2021'nin ardından bu sezon da mutlu sona ulaşmayı başararak tarihe geçti.

AVRUPA'DA ÜÇÜNCÜ KUPA

Anadolu Efes, kulüp tarihinde Avrupa kupalarındaki üçüncü şampiyonluğunu elde etmeyi başardı. Lacivert-beyazlı temsilcimiz, 1996 senesinde Aydın Örs yönetiminde Koraç Kupası'nı kazanarak Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını müzesine götürmüştü.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 2020-2021'de ise THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak tarihe geçmişti . Anadolu Efes, elde ettiği bu başarıyla Avrupa kupalarında 3. kez şampiyonluk ipini göğüslemiş oldu.

AVRUPA'DA KUPA KOLEKSİYONCUSU

Anadolu Efes'in başantrenör Ergin Ataman, bu yılki Euroleague şampiyonluğuyla birlikte Avrupa'da 5. kez kupa sevinci yaşadı. Deneyimli koç, İtalyan Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası, Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası ve Anadolu Efes ile 2021'de yine Euroleague şampiyonluğu elde etmişti.

O ALANDA OBRADOVIC'İ YAKALADI

Ergin Ataman, Avrupa Ligi'nde üst üste 2 kez şampiyonluğa ulaşan 8. başantrenör oldu. Bu organizasyonda Aleksander Gomelskiy (ASK Riga 1958, 1959, 1960), Pedro Ferrandiz (Real Madrid 1967, 1968), Aleksandar Nikolic (Varese 1972, 1973), Sandro Gamba (Varese 1975, 1976), Bozidar Maljkovic (Split 1989, 1990), Zeljko Obradovic (Joventut 1994, Real Madrid 1995) ve Pini Gershon (Maccabi Tel Aviv 2004, 2005) art arda şampiyonluklar yaşamıştı.

ZAFERİN MİMARLARI TAKIMDA KALACAK MI?

Anadolu Efes'in son yıllardaki yükselişinde ve bu sezon tekrar kazanılan Avrupa Ligi'nde büyük pay sahibi olan Shane Larkin ve Vasilije Micic'in takımdaki geleceği merak ediliyor. Vasilije Micic'in NBA'a gitmesi gündemdeyken, Shane Larkin'in ismi ise Fenerbahçe ile anılıyor.

KUPA SONRASI NBA İDDİASI

Ünlü NBA muhabiri Marc Stein’ın haberine göre; draft hakları 2020’deki Al Horford takası ile Oklahoma City Thunder’a geçen Vasilije Micic, NBA'deki bazı takımlar tarafından yakından takip ediliyor. San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich'in Belgrad’da oynanan maçları yerinden takip etmesi dikkat çekmişti.

NBA DIŞINDAKİ EN İYİ İKİNCİ OYUNCU SEÇİLMİŞTİ

2021 yılında NBA’deki takımlarda genel menajerlik görevlerini yürüten ünlü isimlere yapılan resmi ankette “NBA Dışındaki En İyi Uluslararası Oyuncu” hususunda da seçimler yapılmıştı.

Genel menajerler ilk sıradan yüzde 53’lük bir oranla Barcelona’nın uzun forveti Nikola Mirotic’i en iyi isim olarak seçmişti. İkinci sıranın sahibiyse Vasilije Micic olmuştu. Micic’e oy veren genel menajerlerin oranı yüzde 23 olarak şekillenmişti.

SÖZLEŞMESİNDE NBA ÇIKIŞ MADDESİ BULUNUYOR

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında lacivert-beyazlı kulüpe 3 yıllık anlaşmaya varan Sırp oyuncunun sözleşmesinde NBA çıkış maddesi bulunuyor. NBA hayalini gizlemeyen 28 yaşındaki oyuncunu, geçtiğimiz Mart ayında verdiği bir röportajda NBA şartını açıklamıştı. Ülkesinde yayın yapan Mozzartsport'a konuşan Micic, oynama garantisi beklediğini söylemişti.

NBA HAYALİNİ GİZLEMİYOR

NBA'de çılgınlar gibi beni aradıklarını duymadım. Şaka bir yana yazılanları takip etmiyorum. EuroLeague'de ne olduğuna bile bakmıyorum. Bu benim adıma rahatltıcı bir durum. Genç oyuncular, istatistikler ve söylenenler nedeniyle büyük bir baskı yükleniyor. Kariyerimin başlarında bunu ben de yaşadım ve kendimi ne kadar çok etkilediğini gördüm. NBA konusunda gelirsek ne olup bittiğini gerçekten bilmiyorum. Oklahoma’daki insanlarla bir temasım var. Benimle, hayatımla ilgileniyorlar ama aynı zamanda genelde çoğu şeyi de biliyorlar. Bir şeyi atlayamazlar. Benim işimse oynamak. Dorğu söylemek gerekirse; NBA'e gitme arzum var. Ancak bir şekilde bunu Oklahoma’daki insanlara da söylediğim gibi orada oynamak için gitmek istiyorum. Oraya mahalledeki arkadaşlarıma NBA’de oynadığımı söylemek ve onlara OKC forması getirmek için gitmek istemiyorum. Vasilije Micic

SHANE LARKIN VE FENERBAHÇE BEKO İDDİALARI

Öte yandan Fenerbahçe Beko'nun ise Shane Larkin'i kadrosuna katmak istediği ancak Anadolu Efes'in Avrupa'da devam eden maç fikstürü nedeniyle söz konusu transfer hakkında resmi bir adım atmadığı iddia edilmişti.

O dönem bu söylentiler hakkında konuşan başarılı oyun kurucu, "Takımdan ayrılma dedikodusu nereden çıktı ya da neden böyle bir şey yayınlandı bilmiyorum ama tamamen yanlış haber. Gelecek sezon için hiçbir takımla anlaşmadım veya konuşmadım. Bu sezonu Efes ile bitirmeye odaklandım. Yarın kupa maçımız var." ifadelerini kullanmıştı.

SHANE LARKIN FİNAL SONRASI SÖYLENTİLERE NOKTA KOYDU

Real Madrid'i devirerek şampiyonluğa ulaştıkları maçın ardından yeniden transfer iddialarına ilişkin konuşan Shane Larkin, Fenerbahçe Beko iddialarına değinmedi ancak NBA söylentilerine dikkat çekerek, "NBA’e gidip maksimum kontrat imzalayabilecek olsaydım bile bu taraftarların önünde bu tutkuyla oynamayı, burada yaşadığım şeyleri deneyimlemeyi tercih ederdim." dedi.

"BURADA YAŞADIKLARIMI MAKSİMUM KONTRATA DEĞİŞMEM"

Eurohoops'a konuşan Shane Larkin, "Günün sonunda kariyerimde başardıklarımdan ötürü fazlasıyla mutluyum. Kendim için daha güzel bir hikaye yazamazdım. Amerika’da büyüdüm, Avrupa basketbolunu pek bilmiyordum ama burada olmak, bu tutkuyu görmek, bu atmosferi yaşamak, burada başardığım şeyleri yapabilmek, bunları dünyalara değişmem. NBA’e gidip maksimum kontrat imzalayabilecek olsaydım bile bu taraftarların önünde bu tutkuyla oynamayı, burada yaşadığım şeyleri deneyimlemeyi tercih ederdim. Burada yaşadıklarım muhteşem ve her şeyden ötürü çok mutluyum." dedi.

Sezon başında Anadolu Efes'te sorunlar yaşadığına çıkan haberlere de cevap veren yıldız oyun kurucu, "Sezon başında galiba ilk beş maçta galibiyet alamamıştık. Birçok kişi ‘Anadolu Efes maç kazanamıyor. Sorun mu yaşıyorlar? Shane Larkin şöyle, Vasa böyle’ diye yazıyordu. Her sene aynı şey. Her sene bu konuları konuşmayı seviyorsunuz ve her sene biz gelip ‘Bir sonraki adım ne? Hanedanlık mı olacak?’ diye konuşuyoruz. Önümüzdeki sene burada olursak ve sezona sekiz mağlubiyet ile başlasak bile bence sorgulamamalısınız." ifadelerini kullandı.

"MICIC NBA'E GİTMEYİ HAK EDİYOR"