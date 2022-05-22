Son Dakika: Anadolu Efes ve Ergin Ataman tarih yazdı! Son dokunuşlar kupayı getirdi... "Maç sonu sihirbazı, raf ömrü dolmuş ihtiyar delikanlılarıyla..."

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Turkish Airlines EuroLeague Final Four’da Anadolu Efes, final karşılaşmasında Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek üst üste 2'nci kez Euroleague şampiyonu oldu ve tarih yazmayı başardı.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bulunan Stark Arena’da oynanan final karşılaşmasında Pablo Laso yönetimindeki Real Madrid; Hanga, Abalde, Deck, Yabusele ve Tavares ilk beşiyle başladı. Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes ise Larkin, Micic, Anderson, Moerman ve Pleiss ilk beşiyle parkede yer aldı.

İki takımın da hücumda kısır başladığı maçta Real Madrid’den Tavares, Anadolu Efes pota altında büyük üstünlük kurdu ve 12 sayı üreterek takımının hücumdaki yükünü çeken isim oldu. Anadolu Efes’in hücumda etkisiz kaldığı bölümde Micic ve Larkin kaydettikleri 6’şar sayıyla takımlarını oyunda tutarken, ilk periyot 15-14 Real Madrid üstünlüğüyle son buldu.

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İkinci periyotta da skora destek veren üçüncü bir isim bulmakta zorlanan Anadolu Efes, Micic ve Larkin’in hücumdaki etkili performansıyla skora tutundu. Savunmada sertliğini artıran ve hücumda Randolph’u devreye sokan Real Madrid, ilk yarıyı 34-29 önde kapattı.

Üçüncü periyoda hücumda etkisiz başlayan Anadolu Efes, periyodun bitimine 5 dakika kala yalnızca 2 sayı bulabildi: 40-31. Pleiss’ın devreye girmesiyle 9-2’lik seri yakalayan Anadolu Efes, farkı 2’ye kadar indirdi ve maçın final periyoduna 42-40 Real Madrid üstünlüğü ile gidildi.

Karar periyoduna daha iyi başlayan Anadolu Efes önce Micic'in üç sayılık isabeti ardından da Singleton'ın smaç basketiyle farkı 3'e çıkardı: 42-45. Periyodun ilerleyen dakikalarında Pleiss'ın üst üste bulduğu sayılarla üstünlüğünü koruyan Efes, maçın bitimine 3:19 kala rakibine molayı aldırdı: 50-53. Karşılaşmanın son dakikaları büyük heyecana sahne olurken Anadolu Efes, Pleiss'ın bitime 1:03 kala bulduğu basket ile son dakikaya 3 sayı farkla önde girdi: 55-58. Kalan bölümde de üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, karşılaşmayı 58-57 kazanarak üst üste 2'nci kez Euroleague şampiyonu olma başarısı gösterdi.

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FINAL-FOUR'UN EN DEĞERLİ OYUNCUSU VASILIJE MICIC

Turkish Airlines Euroleague Final Four'un en değerli oyuncusu Anadolu Efes'ten Vasilije Micic seçildi. Sırp oyuncu final karşılaşmasında 23 sayı 2 ribaund ve 2 asist ile karşılaşmayı tamamladı ve takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

ERGİN ATAMAN TARİHE GEÇTİ

Anadolu Efes, Euroleague'de üst üste iki yıl şampiyonluğa ulaşan üçüncü takım oldu. Bunu daha önce Olympiakos ve Maccabi başarmıştı. Öte yandan Ergin Ataman, üst üste 2. kez Euroleague kazanan 2. başantrenör oldu.

DOĞUŞ BALBAY'DAN ALKIŞLANACAK HAREKET

Kaptan Doğuş Balbay kupa seremonisine damga vurdu. Şampiyonluk kupasını Anadolu Efes ile son maçına çıkan ikinci kaptan Bryant Dunston'ın kaldırmasını isteyen Balbay, kupayı takım arkadaşına verdi ve tek kaldırmasını söyleyerek arkaya geçti. Balbay'ın bu hareketi, büyük alkış topladı.

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TÜRK BAYRAĞIYLA TURLADI

Shane Larkin, üst üste ikinci Euroleague şampiyonluğunu Türk bayrağıyla kutladı. Larkin, maçın ardından verdiği röportajda ayrıca Ergin Ataman'ın A Milli Takım ile Avrupa'da kupa kazanma hayaline ilişkin konuşarak, "Türkiye’ye madalya getirmek. Birlikte harika işler başardık. Umarım bunu yapmaya devam ederiz. Geçen sene harikaydı ama taraftar yoktu. Şimdi bunu taraftarlarla birlikte yapmak harika. Ergin Ataman, bize çok güveniyor. Tarih yazdık! Benim için Türk Milli Takımı'nda oynamak harika bir duygu. " dedi.

ERGİN ATAMAN'IN YENİ HEDEFİ MİLLİ TAKIMLA AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

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İnanılmazı başardık, çok gururluyuz. Türk halkına armağan ediyorum. Bu maçı izleyen herkes bizim bir kez daha şampiyon olmamızı bekliyordu. Çocuklar tarih yazdılar. Üst üste 2 kez şampiyon olmak ve inanılmaz 2 maç. Gerçekten çok mutluyuz. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Zor günler geçirdik ama biz hiçbir zaman karamsarlığa ve ümitsizliğe kapılmadık. Anadolu Efes olarak hep dik durduk. Bugünlere gelmek için ailece hep bugünleri düşündük. Bizim kötü giden sezonu çevireceğimizi zaten hep biliyorduk. Onların da güvenine çok teşekkür ediyorum. Türkiye'ye ve Anadolu Efes Kulübü'ne çok büyük bir armağan getirdik. Önemli bir misyon daha var. Kaldı Avrupa şampiyonluğu Türk milli takımı ile. İnşallah onu da yapacağız. Türk halkı buna inansın. Burayı tamamladık biraz dinlenelim, Play-Off'ları oynayalım, biraz tatil yapalım inşallah eylül ayında da Avrupa şampiyonu olacağız milli takımımızla. Ergin Ataman

MICIC: BELGRAD'DA ŞAMPİYON OLMAK HARİKA BİR DUYGU

Final-Four'un MVP'Si Micic ise "Buraya gelen herkese çok teşekkürler. Dürüst olmak gerekirse kelimelerim bitti. 4 sene önce burada oynamıştım, 3. olmuştum. Bugün şampiyon olduk. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Teşekkürler. Bir kez daha teşekkürler" dedi.

Micic sözlerini, "Tarif edecek kelimem yok. Çok mutluyum. Belgrad'da şampiyon olmak harika bir duygu. Ailemi ve arkadaşlarımı gururlandırdım. Takım arkadaşlarımla beraber bir tarih yazdık. Bireysel ödüllerin hiçbir önemi yok. Takım olarak kazandıkların ise sonsuza kadar kalır." ifadeleriyle tamamladı.

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PLEISS: KELİME BULAMIYORUM

Elde edilen zaferde büyük pay sahibi olan ve maçın ardından duygularını paylaşan Tibor Pleiss, "İnanılmaz! Çocukken Final Four oynayan takımları izlerdim. Şimdi üst üste iki kez kazandım. İnanılmaz. Duygu doluyum. Çok mutluyum. Kelime bulamıyorum. Şampiyonluk için çok çalıştık. İnanılmaz. Şimdi keyfini çıkaracağız" dedi.

DOĞUŞ BALBAY: İMKANSIZI BAŞARDIK

Anadolu Efes kaptanı Doğuş Balbay, "Gerçekten hiç kolay bir yol olmadı bizim için. Sezon başında da biraz istikrarsız başladık, sakatlar, aldığımız kötü mağlubiyetler. Belki herkes bizim takımımızdan şüphe etti acaba tekrar olabilecek mi diye ama yöneticilerimizden tutun, koçlarımız, sağlık ekibimiz inanılmaz bir iş çıkardı ve şubat ayında kendimizi bulduk. O andan itibaren inanılmaz bir performans gösterdik. Final Four'da inanılmaz maçlar oynadık. Olympiakos en formda ekiplerden, Madrid zaten Barcelona'yı yenip geldi finale. İmkansızı başardık bence çok önemli. Bütün takım arkadaşlarımla herkesle gurur duyuyorum. Harika bir iş başardık. Kupa ülkemize hayırlı olsun. 2 sene üst üste bizim için de çok büyük bir gurur. Bryant zaten takımın ikinci kaptanlığını yapıyor. Bu sezon da inanılmaz işler başardı. Ben maalesef sakatlığımdan dolayı çok fazla fiziksel olarak yanında olamasam da takımın mental ve duygusal kısmanda takımla birlikte hareket ettim. Onlar sahada inanılmaz performans gösterdi. Bryant bugün kupayı kaldıracak tek isimdi ondan hiçbir şüphemiz yok. Nitekim de kaldırdı, çok mutluyum takımım adına. Önemli olan da aldığımız şampiyonluk" diye konuştu.

ÜNAL ÖZÜAK: ANADOLU EFES ŞAMPİYONLUĞU PERÇİNLEDİ

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Ünal Özüak, Anadolu Efes'in tarihi şampiyonluğunu masaya yatırdı.

Ülkelerinin basketbolunun simgesi olmuş, parkede sürdürülebilir başarının ete kemiğe bürünmüş hali, iki eski okul finallerin gediklisi takım, paskalya yumurtası gibi kabuk sertliklerini tokuşturdular.

Tahterevallinin bizim tarafının ağır basması ulusal gururumuz oldu. Eskiye rağbetin zirve yaptığı EuroLeague finalinde sahaya nur yağdı. Ligin kemik beş yaş ortalaması itibari ile en yaşlısı Anadolu Efes ve ikincisi Real Madrid karşılıklı tecrübe sorgulaması yaptılar.

ANADOLU'NUN EFES'İYİZ

Bankta deneyim yoğuşması olunca konu hangi koçun kazanma formülünü bulacağına, kimin kime oyun tarzını kabul ettireceğine geldi dayandı. Ergin Ataman “Yok aslında birbirimizden farkımız ama biz Anadolu’nun Efes’iyiz” dedi. Son şampiyon Anadolu Efes’in, burada 2018’de kupayı kaldıran Real Madrid’in de birbirlerine göre artıları, eksilerinin en belirgin olanı kısalardaki (Larkin, Micic ve Boubouis) Efes, uzunlardaki (Tavares, Poirier) Real hegamonyasıydı…

JOKERİMİZ TIBOR PLEISS

Maç sonu oynama sihirbazı Ataman’ın usta dokunuşuyla, Yabusele bu kadar formda iken, münavebeyle sahne alan Dunston ve Pleiss’ın yanı sıra Singleton’ın extra motivasyon&verim denkleminde seviyeyi yukarı çekmesiyle, oyunu sadece kısaların yaratıcılığına bırakmadan kupaya uzandı Efes. Akıl oyunları ustası Laso sürprizini, fiziksel üstünlüğünü sergilemek amacıyla, beş uzunla oyun kurucusuz başlayarak yaptı. Real ikinci hatta üçüncü şut şansını bularak avantajlı başladı. Pota altında duvar ören İspanyol devlerine karşı jokerimiz maçı kazandıran adam Tibor Pleiss hücum yollarımızı açtı. Laso raf ömrü dolmuş ihtiyar delikanlılarıyla sonuç ararken çember yüzümüze güldü ve kısır skorlu oyunun sonunda kupayla buluştuk.