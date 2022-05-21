Anadolu Efes cephesinde Euroleague zaferi sonrası büyük coşku! Kupa detayı ve açıklamalar...

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Euroleague'de üst üste ikinci yılda da şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes kupayı bir kez daha kaldırdı.

Törende kaptan Doğul Balbay'ın, kupayı Euroleague'de son maçına çıkma ihtimali bulnan Bryant Dunston'a emanet etmesi dikkat çekti.

MICIC EFSANELER ARASINDA

Euroleague'de üst üste ikinci kez Final-Four MVP'sini kazanan Micic, efsane isimler arasına adını yazdırdı. Daha önce bunu Spanoulis, Dejan Bodiroga ve Diamantidis başarmıştı.

ERGİN ATAMAN'DAN KLASİK SEVİNÇ

Maçın son düdüğünün çalmasının ardından başantrenör Ergin Ataman, klasiklemiş yumruk sevincini yaparak coşkunu yaşadı. Ayrıca oyuncular, Ataman'ı ortaya alarak birlikte şampiyonluğu kutladı.

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Kutlamaların ardından Anadolu Efesli oyunculardan önemli açıklamalar geldi.

PLEISS: 'İNANILMAZ'

Duygularını paylaşan Tibor Pleiss, "İnanılmaz! Çocukken Final Four oynayan takımları izlerdim. Şimdi üst üste iki kez kazandım. İnanılmaz. Duygu doluyum. Çok mutluyum. Kelime bulamıyorum. Şampiyonluk için çok çalıştık. İnanılmaz. Şimdi keyfini çıkaracağız" dedi.

MICIC: 'ÇOK SICAK OLACAK'

Final-Four'un MVP'Si Micic ise "Buraya gelen herkese çok teşekkürler. Dürüst olmak gerekirse kelimelerim bitti. 4 sene önce burada oynamıştım, 3. olmuştum. Bugün şampiyon olduk. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Teşekkürler. Bir kez daha teşekkürler" dedi.

Micic sözlerini, "Tarif edecek kelimem yok. Çok mutluyum. Belgrad'da şampiyon olmak harika bir duygu. Ailemi ve arkadaşlarımı gururlandırdım. Takım arkadaşlarımla beraber bir tarih yazdık. Bireysel ödüllerin hiçbir önemi yok. Takım olarak kazandıkların ise sonsuza kadar kalır." ifadeleriyle tamamladı.

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BRYANT DUNSTON: 'KOLAY DEĞİLDİ'

Hiç kolay değildi. Son birkaç gündür uzun bir zamandı. İnişli çıkışlı bir sezondu ama sonunda kazanan biz olduk.

MOERMAN: 'AVRUPA'YI DOMİNE EDİYOR

Bu şampiyonluğun Türkiye için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Türk basketbolu, Avrupa'yı domine ediyor!

CHRIS SINGLETON: BİZİM LİDERİMİZ

Micic ve Tibor harika oynadılar. Micic bizim liderimiz. Biz de elimizden geldiğince ona yardımcı olmaya çalışıyoruz

ELIJAH BRYANT: 'REAL MADRID'İ DURDURDUK'

Savunma her zaman şampiyonluk getirir. Bugün de bunu gerçekleştirdik. Real Madrid'i durdurduk. Gerçekten büyük bir tecrübe oldu bu final. Ergin Ataman Hoca bize kenardan sürekli güzel ve büyük bir enerji verdi