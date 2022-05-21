Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriBasketbol Haberleri

Anadolu Efes cephesinde Euroleague zaferi sonrası büyük coşku! Kupa detayı ve açıklamalar...

#Anadolu Efes#Euroleague#Micic
Anadolu Efes cephesinde Euroleague zaferi sonrası büyük coşku Kupa detayı ve açıklamalar...

Euroleague'de şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'te büyük coşku yaşandı. Oyuncular, zaferin ardından önemli açıklamalar yaptı. Kupanın kaldırılması esnasında da ilginç bir olay yaşandı.

Haberin Devamı

Euroleague'de üst üste ikinci yılda da şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes kupayı bir kez daha kaldırdı.

Törende kaptan Doğul Balbay'ın, kupayı Euroleague'de son maçına çıkma ihtimali bulnan Bryant Dunston'a emanet etmesi dikkat çekti.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Euroleaguede şampiyon Anadolu Efes Real Madridi yıktı, üst üste 2. zafer...Son Dakika: Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes! Real Madrid'i yıktı, üst üste 2. zafer...Haberi görüntüle

MICIC EFSANELER ARASINDA

Euroleague'de üst üste ikinci kez Final-Four MVP'sini kazanan Micic, efsane isimler arasına adını yazdırdı. Daha önce bunu Spanoulis, Dejan Bodiroga ve Diamantidis başarmıştı.

Anadolu Efes cephesinde Euroleague zaferi sonrası büyük coşku Kupa detayı ve açıklamalar...

ERGİN ATAMAN'DAN KLASİK SEVİNÇ

Maçın son düdüğünün çalmasının ardından başantrenör Ergin Ataman, klasiklemiş yumruk sevincini yaparak coşkunu yaşadı. Ayrıca oyuncular, Ataman'ı ortaya alarak birlikte şampiyonluğu kutladı.

Haberin Devamı

Anadolu Efes cephesinde Euroleague zaferi sonrası büyük coşku Kupa detayı ve açıklamalar...

Kutlamaların ardından Anadolu Efesli oyunculardan önemli açıklamalar geldi.

PLEISS: 'İNANILMAZ'

Duygularını paylaşan Tibor Pleiss, "İnanılmaz! Çocukken Final Four oynayan takımları izlerdim. Şimdi üst üste iki kez kazandım. İnanılmaz. Duygu doluyum. Çok mutluyum. Kelime bulamıyorum. Şampiyonluk için çok çalıştık. İnanılmaz. Şimdi keyfini çıkaracağız" dedi.

MICIC: 'ÇOK SICAK OLACAK'

Final-Four'un MVP'Si Micic ise "Buraya gelen herkese çok teşekkürler. Dürüst olmak gerekirse kelimelerim bitti. 4 sene önce burada oynamıştım, 3. olmuştum. Bugün şampiyon olduk. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Teşekkürler. Bir kez daha teşekkürler" dedi.

Micic sözlerini, "Tarif edecek kelimem yok. Çok mutluyum. Belgrad'da şampiyon olmak harika bir duygu. Ailemi ve arkadaşlarımı gururlandırdım. Takım arkadaşlarımla beraber bir tarih yazdık. Bireysel ödüllerin hiçbir önemi yok. Takım olarak kazandıkların ise sonsuza kadar kalır." ifadeleriyle tamamladı.

Anadolu Efes cephesinde Euroleague zaferi sonrası büyük coşku Kupa detayı ve açıklamalar...

Haberin Devamı

BRYANT DUNSTON: 'KOLAY DEĞİLDİ'

Hiç kolay değildi. Son birkaç gündür uzun bir zamandı. İnişli çıkışlı bir sezondu ama sonunda kazanan biz olduk.

MOERMAN: 'AVRUPA'YI DOMİNE EDİYOR

Bu şampiyonluğun Türkiye için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Türk basketbolu, Avrupa'yı domine ediyor!

CHRIS SINGLETON: BİZİM LİDERİMİZ

Micic ve Tibor harika oynadılar. Micic bizim liderimiz. Biz de elimizden geldiğince ona yardımcı olmaya çalışıyoruz

ELIJAH BRYANT: 'REAL MADRID'İ DURDURDUK'

Savunma her zaman şampiyonluk getirir. Bugün de bunu gerçekleştirdik. Real Madrid'i durdurduk. Gerçekten büyük bir tecrübe oldu bu final. Ergin Ataman Hoca bize kenardan sürekli güzel ve büyük bir enerji verdi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Anadolu Efes#Euroleague#Micic

BAKMADAN GEÇME!

Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

#Sağlık
Ona boş yere Amerikanın en fazla nefret edilen adamı demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde

Ona boş yere "Amerika'nın en fazla nefret edilen adamı" demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde!

#Martin Shkreli
iPodun ardından... Değişen şey sadece cihazlar değil

iPod'un ardından... 'Değişen şey sadece cihazlar değil'

#İpod

BAKMADAN GEÇME!

Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

#Sağlık
Ona boş yere Amerikanın en fazla nefret edilen adamı demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde

Ona boş yere "Amerika'nın en fazla nefret edilen adamı" demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde!

#Martin Shkreli
iPodun ardından... Değişen şey sadece cihazlar değil

iPod'un ardından... 'Değişen şey sadece cihazlar değil'

#İpod