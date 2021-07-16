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GeriFutbol Son Dakika: Altay Bayındır ve Inter sürprizi! İşte resmi belge
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Futbol
Haber Giriş: 16.07.2021 - 21:48 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Altay Bayındır ve Inter sürprizi! İşte resmi belge

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Son Dakika: Altay Bayındır ve Inter sürprizi! İşte resmi belge

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır'a, İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter talip oldu.

Sarı lacivertlilerin milli kalecisi Altay Bayındır, gösterdiği performansla birçok kulübün transfer listesine girerken Inter'in Fenerbahçe'ye resmi lgi kağıdı yolladığı ortaya çıktı. 

Asist Analiz'in haberine göre; İtalyan devi, Altay Bayındır'la ilgilendiğine dair sarı lacivertli kulübe resmi belge yolladı.

İşte o belge:

Son Dakika: Altay Bayındır ve Inter sürprizi İşte resmi belge

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