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Son dakika: Alexander Sörloth, Galatasaray’ın transfer gündeminde yer almıyor

#Galatasaray#Transfer#Sörloth
Son dakika: Alexander Sörloth, Galatasaray’ın transfer gündeminde yer almıyor
Ali Naci Küçük

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, forvet bölgesi için Haris Seferoviç ile anlaşma sağlarken Alexander Sörloth'un gündemde yer almadığı öğrenildi.

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Yeni sezon öncesi Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan Leo Dubois, Florian Grillitsch ve Haris Seferoviç ile anlaşma sağlayan sarı kırmızılıların Alexander Sörloth için girişimde bulunduğu iddia edildi. 

Forvet bölgesi için Boşnak asıllı İsviçreli oyuncu Haris Seferoviç için el sıkışan Galatasaray'ın Alexander Sörloth ile ilgilenmediği öğrenildi.

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15 MAÇ OYNARSA TAPUSU SARI KIRMIZILILARIN OLACAK

G.Saray’ın kiralama talebiyle kapısını çaldığı Benfica sözleşmeye satın alma opsiyonu koyulmasını şart koydu. Sarı kırmızılılar, geçen sezon sakatlığı nedeniyle 29 maç kaçıran yıldız oyuncunun kabarık sakatlık geçmişinden çekindiği için ilk başta buna yanaşmadı.

Benfica opsiyon maddesinde diretirken Erden Timur’un çabalarıyla bir orta yol bulundu. Buna göre Seferovic, bu sezon Galatasaray ile15 resmi maça çıkarsa satın alma opsiyonu devreye girecek ve sarı kırmızılılar 3.5 milyon Euro karşılığında oyuncuyu alacak.

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İsviçreli futbolcu bugün üçüncü kez sağlık kontrolünden geçecek, sorun çıkmazsa imza atacak.

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#Galatasaray#Transfer#Sörloth

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