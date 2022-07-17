Son dakika: Galatasaray'dan çifte transfer! Sağ beke Leo Dubois, orta sahaya Florian Grillitsch...

Haberin Devamı

Yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarına devam eden Galatasaray, sağ bek ve ortaya sahaya birer takviye yaptı.

Takımın başına Okan Buruk'u getirerek yeni bir sayfa açan Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İlk olarak Fenerbahçe'nin de istediği Abdülkerim Bardakcı'yı transfer ederek savunmaya takviye yapan sarı kırmızılı ekip, son olarak Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattı.

Savunma, orta saha ve hücuma takviyelerini sürdürecek olan Galatasaray, transfer görüşmelerini sürdürürken iki oyuncuda mutlu sona ulaştı.

HER KONUDA ANLAŞILDI

Galatasaray, Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen Lyon'un sağ beki Leo Dubois'i kadrosuna kattı.

Fransız ekibiyle her konuda anlaşmaya varan Galatasaray, oyuncu için 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Haberin Devamı

Nantes altyapısında yetişen ve Olimpik Lyon'a transfer olan Leo Dubois, geçen sezon Fransız ekibiyle toplamda 28 maça çıkıp 3 asist kaydetti.

13 kez de Fransa Milli Takım formasını giyen Dubois'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Orta sahaya da bir takviye yapan sarı kırmızılı ekip, bonservisi elinde olan Avusturyalı oyuncu Florian Grillitsch ile her konuda anlaştı.

26 yaşındaki orta sahanın transferini bitiren Galatasaray, Sergio Oliveira'nın ardından bu mevkiye ikinci transferini yaptı.

Kariyerinden Hoffenheim ve Werder Bremen gibi takımlarda forma giyen Florian Grillitsch'in güncel piyasa değeri 16 milyon Euro.

Sezonu Hoffenheim'da tamamlayan 26 yaşındaki oyuncu toplamda 18 maçta forma giyerken gol ve asist katkısı yapamadı.

Gözden Kaçmasın Galatasaraylı Victor Nelsson: Daha iyi bir noktaya geleceğimize eminim Haberi görüntüle

"YAKINLAŞTIĞIMIZ OYUNCULAR VAR"

Teknik Direktör Okan Buruk, hazırlık kampında transfere ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Transfer için görüşmelerimiz devam ediyor. Yakınlaştığımız oyuncular var. İnşallah elimizdeki oyuncular ile gelecek oyuncular iyi bir mozaik oluşturacak" demişti.