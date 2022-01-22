Son Dakika: Acun Ilıcalı o transferde masadan kalktı! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

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İngiltere Championship ekibi Hull City'yi resmen satın alan Acun Ilıcalı, transferde rotasını Türkiye'ye kırdı. Hull City, Fenerbahçe'den Allahyar ve Karagümrük'ten Pesic'in transferini büyük ölçüde bitirdi.

Zorya ile olan kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Allahyar Sayyedmanesh'i, Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'nin istediği belirtilmişti. Bir yandan da Fatih Karagümrük'ten Aleksandar Pesic'le de ilgilenen Hull City, Allahyar için Fenerbahçe'ye teklif yaptı. Allahyar da Hull City'nin teklifini kabul etti. Bu transferin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.

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PESİC İÇİN KONUŞULAN BONSERVİS 1.5 MİLYON EURO

Spor Arena'nın edindiği bilgilere göre; Hull City ile Fatih Karagümrük arasında bu transfer için görüşmeler devam ediyor. Pesic transferinin henüz bitmediği ancak görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Fatih Karagümrük'ün kasasına 1.5 milyon euro bonservis ücreti koyacağı öğrenildi.

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HULL CİTY, ZAJC TRANSFERİNDE MASADAN KALKTI

Allahyar transferinin dışında Miha Zajc için de görüşmeler sürüyordu. Fenerbahçe'nin bu transfer için 5 milyon euro civarında talebi olmuştu. Ancak Hull City son anda masadan çekildi. Hull City'nin Zajc transferinden yüksek bonservis talebi nedeniyle vazgeçtiği aktarıldı. Zajc dosyası büyük olasılıkla kapandı. Slovak orta saha, sezon başında Fenerbahçe'den gönderilmesi beklenirken Vitor Pereira ile hayata dönmüştü. Ancak performansı son haftalarda düşüşe geçti.

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