Son Dakika: İngiltere'de manşetler Acun Ilıcalı! "11 yıllık saltanat sona erdi, daha ilk maçtan..."

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, medya patronu Acun Ilıcalı'nın kulübü satın alma işlemlerinin tamamlandığını ve devir teslim prosedürlerinin İngiltere Futbol Ligi tarafından onaylandığını duyurdu.

Allam Ailesi'nin 11 yıl süren tartışmalı yönetiminden sonra takım üzerindeki tam ve tek yetkili konumuna geçen Acun Ilıcalı, yeni takımının ilk maçını tribünden takip etti. Hull City bu mücadelede rakibi Blackburn Rovers'ı 2-0 devirdi.

Hull City'nin Acun Ilıcalı sonrasında ilk maçında galibiyete uzanması İngiltere basınında geniş yer buldu. Ada basını, Ilıcalı döneminin hemen etkisini gösterdiği yönünde yorumlarda bulundu.

İNGİLTERE'DE MANŞETLER NE DİYOR?

Hull Daily Mail: Türk Lokumu! Hull City için bir devrin sonu. Medya imparatoru Acun Ilıcalı, devir - teslim işlemlerini tamamladı. Güzel bir yolculuğun başlangıcı. Acun Ilıcalı, Kaplanlar'ı satın alarak bir hayalini daha gerçekleştirdi.

Daily Mail: Acun Ilıcalı, Hull City'i satın alarak Allam Ailesi'nin Doğu Yorkshire'daki 11 yıllık saltanatını noktaladı.

The Guardian: Hull City'nin Blackburn Rovers'ı devirdiği büyük günde Acun Ilıcalı hayalini kurduğu satın almayı resmileştirdi. Türk televizyoncu, federasyondan onay aldı. Ilıcalı, 'güzel yolculuğuna' 2-0'lık Blackburn galibiyetiyle başladı.

BBC: Championship takımı Hull City, Türk menşeli Acun Medya tarafından satın alındı. Devir teslim işlemi İngiltere Futbol Ligi tarafından onaylandı ve Acun'un başa geçmesi etkisini hemen gösterdi.

Mirror: Türk Simon Cowell, Championship ekiplerinden Hull City'nin satın alma işlemlerini tamamladı.. Kaplanlar'ın artık yeni bir sahibi var; Acun Ilıcalı. Birçok taraftar, Allam Ailesi'nin tutucu hanedanlığının son bulmasından dolayı mutlu.

ACUN ILICALI: EN BÜYÜK HAYALLERİMDEN BİRİNİ GERÇEKLEŞTİRDİM



Hull City'nin yeni sahibi Acun Ilıcalı, imzalar atıldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün en büyük hayallerimden birini gerçekleştirdiğim için mutluyum. Hull City ile güzel bir yolculuğa başlıyoruz. Taraftarlarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz çok büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var." dedi.

Hull City'in eski sahibi Allam Ailesi adına konuşan eski başkan yardımcısı Ehab Allam ise satışa ilişkin, "Artık yeni birinin mantoyu devralma zamanı geldi. Acun ve ekibine gelecek için iyi dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"SOKAKLARDAN GELEN BİRİYİM"

Blackburn Rovers maçı öncesinde ise yayıncı kuruluş Sky Sports mikrofonlarına konuşan Acun Ilıca, ara transfer döneminde takıma ciddi takviye yapacaklarının sinyalini verirken teknik direktör konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

"Hull City, büyük bir kulüp olmak için gereken her şeye sahip. Benim için zaten büyük bir kulüptü ama daha da büyük bir kulüp olabiliriz. Taraftarımızla birlikte tarih yazacağız. Şunu söylemek gerekiyor ki, ben sokaklardan gelen biriyim. Dolayısıyla bir kulübün taraftarı olmanın ne demek olduğunu biliyorum. Taraftarımızın daha konsantre ve destekleyici olması için her şeyimi vereceğim. Taraftarımızla birlikte tarih yazmaya çalışacağız. Hayatımda hiçbir şeyi yalnız başıma başarmadım. Her şeyi bir ekiple yaptım. Evet sahada bir takım var ancak ben, oyuncular ve taraftarlar hep birlikte bir ekibiz. Biz bir aileyiz."

"TEKNİK DİREKTÖR KONUSUNDA TOPLANTILAR YAPIP KARAR VERECEĞİZ"

Bir takım toplantılar yapacağız ve teknik direktör konusunda karar vereceğiz. Şu an için bununla ilgili konuşmam adil olmaz. Ancak şunu söylemeliyim ki, bu takım büyük bir potansiyele sahip. Çok önemli ve çok istisnai oyuncularımız var. Sezon başından bu yana her maçın, her dakikasını izledim. Onları izlerken bana büyük keyif verdiler.

"ARA TRANSFER DÖNEMİNDE İYİ TRANSFERLER YAPACAĞIZ"

Ara transfer döneminde kesinlike bazı oyuncular alacağız. İyi transferler yapacağımız konusunda çok olumluyum.