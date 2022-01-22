Mario Balotelli'ye milli takım müjdesi ve transfer iddiası! Gidiyor mu?

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Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli'ye İtalya A Milli Takımı'ndan müjde geldi. Balotelli'nin aday kadroya çağrılacağı öğrenildi.



Sezon öncesinde Adana Demirspor'un Monza'dan kadrosuna kattığı Mario Balotelli sergilediği performansla mavi lacivertli taraftarların sevgilisi oldu.

Mavi Şimşekler'de 16 maçta görev alan Balotelli 8 gol 2 asistle takımının yükselişine katkı sağladı.

Her fırsatta hedefinin yeniden milli takım olduğunu belirten İtalyan yıldıza Roberto Mancini'den müjde geldi. Ajansspor'un haberine göre; Mario Balotelli'nin İtalya'nın aday kadrosuna çağrılacağı öğrenildi.

36 maçta 14 gol attı

İtalya Milli Takımı'nda 36 maçta forma giyen ve 14 kez fileleri havalandıran 31 yaşındaki yıldız forvet, 7 Eylül 2018'de UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Polonya maçında görev almıştı.

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Newcastle United iddiaları doğru değil

Adana Demirspor'da sergilediği performansla tekrardan transfer gündeminin gözdesi olan Mario Balotelli için Newcastle United iddiaları gündeme gelse de şu anda mavi lacivertli kulübe ulaşan bir teklif yok.



"10 MİLYON EURO'YA GÖRÜŞÜRÜZ"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Balotelli için, "Paraları varsa, Mario Balotelli için görüşebiliriz. 10 Milyon Euro varsa, görüşürüz. Bize teklif gelmedi. Zaten bırakmak gibi bir düşüncemiz de yok." şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.



