Son Dakika: ABD Açık'ta tarihi anlar... Djokovic ilk kez taraftar desteği gördü, gözyaşlarını tutamadı! Medvedev'in zaferi...

Spor Arena Dış Haber - Sezonun en önemli Grand Slam'lerinden olan Amerika Açık finalinde Rus raket Daniil Medvedev, Sırp tenisçi Novak Djokovic'i 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı ve kariyerinin ilk Grand Slam zaferini kazandı ancak Medvedev'in tarihi zaferinde konuşulan isim, rakibi Novak Djokovic oldu.

Bu sezonki ilk 3 Grand Slam'de zafere ulaşan (Avustralya Açık, Roland Garros ve Wimbledon) Djokovic, ABD Açık'ı da kazanarak, tarihte bir sezonda 4 Grand Slam'i de kazanan 3. isim olmayı hedefliyordu ancak Medvedev karşısında hiçbir varlık gösteremeyerek tarihe geçme fırsatını kaçırdı.

RAKETİNİ PARAMPARÇA ETTİ

Medvedev-Djokovic finali esnasında birçok ilginç olay yaşandı. Bunlardan ilki, ikinci setin ortalarında istediklerini bir türlü gerçekleştiremeyen ve üstünlüğü Medvedev'den alamayan Djokovic'in sinirlenerek raketini sahada parçalamasıydı.

DESTEK DUYGULANDIRDI, GÖZYAŞI DÖKTÜ

Bir başka olay ise yıllar boyu 'kötü çocuk' olarak lanse edilen Djokovic'e tribünlerden verilen büyük destekti. Kariyeri boyunca ezeli rakipleri Rafael Nadal ve Roger Federer'e göre tribünlerden daha az destek gören Sırp raket, Medvedev'e karşı oynadığı mücadelede verilen destek nedeniyle gözyaşlarını tutamadı.

Verilen büyük desteğe karşın rakibi karşısında set bile alamadan mağlup olan 34 yaşındaki tenisçi, maçın ardından da gözyaşları dökmeye devam etti. Seyircilere teşekkür eden Djokovic, "Bugün maçı kazanmamış olsam da kalbim neşeyle dolu. Şu an dünyada yaşayan en mutlu insan benim çünkü sizler, beni çok özel hissettirdiniz. Siz, benim ruhuma dokundunuz. New York'ta daha önce hiç böyle hissetmemiştim" ifadelerini kullanarak duygularını dile getirdi.

Djokovic, seyircilerden gelen destek sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı. #USOpenpic.twitter.com/herCmVNzhN — Spor Arena (@sporarena) September 12, 2021

Medvedev'i de zaferinden dolayı tebrik eden Djokovic, "Daniil'i de tebrik ederim. Muhteşem bir maç oynadı ve muhteşem bir turnuva geçirdi. Şu anda Grand Slam şampiyonluğu unvanını hak eden biri varsa o da sensin" diye konuştu.

MEDVEDEV DJOKOVIC'İN HAKKINI VERDİ

Kariyerinin ilk zaferini kazanarak tarihi bir başarı elde eden ve büyük sevinç yaşayan Rus raket Daniil Medvedev de maçın ardından Novak Djokovic'in hakkını teslim etti.

Daha önce oynadığı iki Grand Slam finalini kaybedip üçüncüsünde zafere ulaşan Medvedev, "Novak'ın korta hangi amaçla çıktığını biliyordum. Bu fikrimi daha önce kimseyle paylaşmamıştım ama şimdi söylüyorum: O bu sporun en büyük şampiyonu. Bugün buradaki herkesten çok büyük bir enerji aldım" dedi.

Medvedev'den Djokovic'e: #USOpen



"Bu fikrimi daha önce kimseyle paylaşmamıştım ama şimdi söylüyorum. Bence sen, tarihin en iyisisin."pic.twitter.com/6eBZNFhzoI — Spor Arena (@sporarena) September 12, 2021

"KUPAYI EŞİME HEDİYE EDECEĞİM"

ABD Açık zaferini evlilik yıldönümünde kazandığını belirten Rus raket, "Bugün eşimle evlilik yıldönümümüz ancak hediye alacak zamanım olmadı. Bu nedenle maçı kazanmam gerektiğini düşündüm. Şimdi kupayı eşim Dasha'ya verebileceğim" ifadelerini kullandı.