Son Dakika Haberi... Novak Djokovic-Alxander Zverev maçına damga vuran 53 vuruşluk oyun! Kimse inanamadı...

ABD Açık Tenis Turnuvası yarı finalinde erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, kendisini yarı finalde yendikten sonra Tokyo 2020'de altın madalyaya uzanan Zverev'i 3-2'lik (4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2) skorla mağlup etti.

RAKİBİ MEDVEDEV OLDU

Djokovic, yarı finalde Felix Auger-Aliassime'yi yenen Daniil Medvedev ile final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

ZİRVEYE ÇIKMAK İÇİN KORTTA OLACAK

Djokovic, 21. şampiyonluğuna ulaşıp "en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi" rekorunu kırmaya ve aynı yıl içinde dört büyük turnuvada da şampiyonluğu elde eden 3. erkek tenisçi olmaya çalışacak.

FEDERER'İ GERİDE BIRAKTI

Top 10 oyuncularına karşı 225 galibiyete ulaşan Novak Djokovic, 223 galibiyetli Federer'i geride bırakarak birçok rekoruna bir rekor daha eklemiş oldu.

MAÇA DAMGA VURAN RALLİ

Mücadelenin 4. setinde yaşananlar ise maça damga vurdu. Djokovic ile Zverev arasında tam 53 vuruşluk ralli yaşandı. Yaklaşık 2 dakika sonunda sayısı Zverev kazanırken tribündeki izleyiciler de uzun süre bu ralliyi alkışladı.

Tarihi ralli, sosyal medyada da konuşuldu ve sporseverler tarafından çok sayıda paylaşım yapıldı.