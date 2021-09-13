Son Dakika: ABD Açık'ta tek erkeklerde Djokovic'i deviren Daniil Medvedev şampiyon oldu!
ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekleri finalini, Sırp rakibi Novak Djokovic'i yenen Rus tenisçi Daniil Medvedev kazandı.
ABD Açık finalinde Daniil Medvedev, Novak Djokovic'i setlerde 3-0 yendi ve zafere ulaştı.
25 yaşındaki Rus tenisçi, kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandı.
Dünya bir numarası Novak Djokovic, 21. Grand Slam zaferine ulaşamazken seyircilerin verdiği destek sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.
Djokovic, seyircilerden gelen destek sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı. #USOpenpic.twitter.com/herCmVNzhN— Spor Arena (@sporarena) September 12, 2021