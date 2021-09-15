Son Dakika: A Milli Takım'da yeni hoca için karar verildi!

Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - A Milli Takım’da 10 Eylül’de Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adamın kim olacağı merakla beklenirken Alman ekolünden bir ismin göreve getirilmesi ihtimali her geçen gün biraz daha kuvvetleniyor. TFF’nin Güneş ile ilgili kararından sadece 1 gün sonra Almanya doğumlu olan yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop’un A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olarak görevlendirilmesi de yeni hocanın Alman olacağı ihtimalini daha da arttırdı. Hamit Altıntop yeni görevinin açıklanmasının ardından ilk iş olarak yeni teknik adamla ilgili görüşmeler yapmak üzere soluğu Almanya’da aldı.

Pazartesi geldi dün ülkesine döndü

Ancak Hamit Altıntop’un Ay yıldızlı ekibimizin Hollanda’ya 6-1 yenilmesinin ardından adı sıkça Türkiye ile anılan, Dünya Kupası şampiyonu apoletli Joachim Löw ile değil Alman Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile görüştüğü ortaya çıktı. 199596 sezonunda Beşiktaş forması da giyen Kuntz pazartesi günü İstanbul’a gelirken Riva’da tesisleri gezip milli takım yetkilileri ile görüştü. Bu zirvede taraflar karşılıklı olarak düşünce ve projelerini anlattı. Olumlu geçen görüşmenin ardından 58 yaşındaki teknik adam dün akşam saatlerinde menajeriyle birlikte Almanya’ya geri döndü.

SÖZLEŞMESİ 2023’TE BİTİYOR

Ağustos 2016’dan bu yana Almanya’nın 21 Yaş Altı takımını yöneten Stefan Kuntz’un sözleşmesi Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından 2019 Aralık’ta 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıldı.

TFF’nin B planı Jürgen Klinsmann

5 yıldır Almanya U 21 Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapan Kuntz şimdi ülkesine dönüşte Almanya Futbol Federasyonu (DFB) ile görüşecek. Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda mücadele eden Alman Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü de yapan Kuntz, DFB’den olumsuz bir yanıt gelmemesi durumunda A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü olacak. Almanya Futbol Federasyonu’nun izin vermemesi durumunda ise diğer bir aday olan Jürgen Klinsmann ile temasa geçilecek. Daha önce Almanya Milli Takımı ve ABD Milli Takımı’nı çalıştıran, son olarak Bundesliga’da Hertha Berlin’de görev alan Klinsmann Şubat 2020’den bu yana boşta.

2017’DE AVRUPA ŞAMPiYONU OLDU

Kuntz, Almanya U21 Takımı ile 2017 yılında Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. 2019’daki finalde ise bir önceki şampiyonada devirdiği İspanya’ya kaybederek 2. oldu.

ARKADAŞLARIMA EŞLiK ETMEK iÇiN TÜRK MiLLi MARŞI’NI EZBERLEDiM

Beşiktaş’ta 1995-96 yıllarında forma giyen Stefan Kuntz siyah beyazlı takımdaki günleri ile ilgili yöneltilen bir soruya verdiği şu yanıtla gönüllerde taht kurmuştu: “Her maçtan önce İstiklal Marşı’nın söylendiğini fark ettim. Arkadaşlarıma eşlik edebilmek için Türk Milli Marşı’nın ilk satırlarını ezberledim.”