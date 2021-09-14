Borussia Dortmund maçı öncesi Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! 3 yıldız yok
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.
Süper Lig'de oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Domagoj Vida ve Alex Teixeira ile birlikte sakatlığı bulunan Umut Meraş kadroda yer almazken Kevin N'Koudou takıma dahil edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği isimler şöyle:
Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef De Souza, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabricio N'Sakala, Welinton Souza, Kenan Karaman.