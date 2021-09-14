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Futbol
DHA
Haber Giriş: 14.09.2021 - 13:57 | Son Güncelleme:

Son Dakika: A Milli Futbol Takımı yeni hocasını buldu! İstanbul'a geldi, Hamit Altıntop'la görüştü...

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Son dakika haberi... A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Alman teknik adam olmak üzere... Bir dönem Beşiktaş forması da giyen tecrübeli çalıştırıcı, İstanbul'a geldi. TFF'nin milli takımdan sorumlu yeni yöneticisi Hamit Altıntop'la bir görüşme yapan Stefan Kuntz, yönetimden onay çıkması halinde resmi sözleşmeyi imzalayacak.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki 6. maçında Hollanda'ya 6-1 mağlup olarak ağır bir yara alan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılmıştı. Şenol Güneş'in ayrılması sonrası milli takımın yeni teknik direktörü Alman olmak üzere...

Dünya Kupası'na katılma yolunda kritik bir maçı farklı kaybeden milliler, liderlik şansını tehlikeye atmıştı. Ağır yenilginin ardından TFF, Şenol Güneş'le yolların ayrıldığını açıklamıştı.

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Federasyondan yapılan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş’e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz" ifadeleri kullanılmıştı.

A MİLLİ TAKIM'IN YENİ SORUMLUSU HAMİT ALTINTOP

Şenol Güneş'le yolların ayrılması sonrası A Milli Takım'dan sorumlu yöneticilik görevine Hamit Altıntop getirilmişti.

Federasyondan alınan bilgiye göre, A Milli Futbol Takımı Sorumluluğunu Hamit Altıntop'un yürüteceği, daha önce A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olan Selim Soydan'ın ise yönetim kurulu üyeliği devam edeceği belirtilmişti.

Son Dakika: A Milli Futbol Takımı yeni hocasını buldu İstanbula geldi, Hamit Altıntopla görüştü...

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Görev değişikliğinin ardından çalışmalara başlayan Hamit Altıntop, önceliğini Alman ekolüne verdi. Takımın başına Alman bir teknik direktör getirmek isteyen genç yönetici, ilk olarak Joachim Löw'le bir görüşme gerçekleştirdi.

Almanya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılan 61 yaşındaki teknik direktörle görüşmek için Almanya'ya giden ve planları anlatan Altıntop, Löw'den olumsuz yanıt aldı.

Yerli teknik direktörle çalışmak istemeyen Altıntop'un; Okan Buruk, Rıza Çalımbay, Sergen Yalçın gibi isimleri veto ettiği kaydedilmişti.

KUNTZ İSTANBUL'A GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yöneticisi Hamit Altıntop önderliğinde birçok teknik adamla görüşmeler sağlayan TFF, Almanya U21 Takımını çalıştıran, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Stefan Kuntz'a teklif götürdü. Alman teknik adamla her konuda anlaşma sağlanırken; Kuntz görüşmeler için İstanbul'a geldi.

Son Dakika: A Milli Futbol Takımı yeni hocasını buldu İstanbula geldi, Hamit Altıntopla görüştü...

YARDIMCISI TÜRK OLACAK

Dün İstanbul'a gelen 58 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Hamit Altıntop ile son bir görüşme gerçekleştirecek ve bugün yapılacak olan TFF Yönetim Kurulu toplantısında da onaylanması halinde resmi sözleşmeye imza atacak.

Öte yandan, tecrübeli çalıştırıcının yardımcılarından birinin de Türk olacağı öğrenildi.

8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye, 2022 Katar Dünya Kupası yolunda en kritik karşılaşmalarını oynayacak.

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