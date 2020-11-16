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GeriFutbol Son dakika | A Milli Futbol Takımımız'da 4 futbolcu aday kadrodan çıkartıldı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.11.2020 - 16:36 | Son Güncelleme:

Son dakika | A Milli Futbol Takımımız'da 4 futbolcu aday kadrodan çıkartıldı!

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Son dakika | A Milli Futbol Takımımız'da 4 futbolcu aday kadrodan çıkartıldı!
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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında 18 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda 4 futbolcu, aday kadrodan çıkartıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü, Rusya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Cengiz Ünder ile teknik direktör Şenol Güneş tarafından izin verilen Enes Ünal, 23 kişilik Macaristan maçı kadrosunda yer almayacak.

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Son dakika | A Milli Futbol Takımımızda 4 futbolcu aday kadrodan çıkartıldı

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