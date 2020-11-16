Son Dakika | Rusya'dan Türkiye'ye şok tepki! Ozan Tufan...

'TÜRKLERİ YENERDİK AMA...' Rusya'nın haksız şekilde 10 kişi kalıp bir de penaltı golü yediğini söyleyen Rus siteleri, 'Bu kadar haksızlığa rağmen Rusya, Türkiye karşısında çok iyi oynadı. Adaletli bir şekilde yönetilseydi Türkleri yenebilirdik.'' yorumunda bulundu.