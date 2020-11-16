Son Dakika | Rusya galibiyetinin ardından olay oldu! Cengiz Ünder ve Galatasaray...

"ÜLKEMİ GURURLANDIRIRIM" Maçın ardından konuşan Cengiz Ünder, "İlk maçta da bence elimizden kaçırdık Rusya'yı, bugün galip gelmeyi bildik, tarihimizde ilk defa Rusya karşısında galibiyet aldık. Umarım daha fazla gol atarım, daha fazla asist yaparım ve Leicester City'ye döndüğümde de ülkemi gururlandırırım." ifadelerini kullandı.