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GeriFutbol Son Dakika | Rusya galibiyetinin ardından olay oldu! Cengiz Ünder ve Galatasaray...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 16 Kasım 2020 - 07:35 | 

Son Dakika | Rusya galibiyetinin ardından olay oldu! Cengiz Ünder ve Galatasaray...

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar B Ligi 3. Grup’ta İstanbul’da karşı karşıya geldiği Rusya’yı 3-2’lik skorla mağlup etti. Milliler böylece Ruslara karşı ilk galibiyetini elde etmiş oldu. Bu tarihi zaferin yaşandığı geceye Cengiz Ünder damga vurdu...

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1KADIKÖYDE ZAFER
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KADIKÖY'DE ZAFER

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta sahasında Rusya ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin 11. dakikasında Cheryshev'in golüyle geriye düşen A Milli Takım, karşılaşmayı 3-2 kazanarak, lig yükselme şansını sürdürdü.

2BİR SAAT İÇİNDE 5 GOL
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BİR SAAT İÇİNDE 5 GOL

Millilerin golleri 26. dakikada Kenan Karaman, 32. dakikada Cengiz Ünder ve 52. dakikada Cengiz Ünder'den geldi. Rusya'nın gollerini ise 11. dakikada Cheryshev ve 57. dakikada Kuzyaev kaydetti.

3RUSYAYA KARŞI İLK GALİBİYET
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RUSYA'YA KARŞI İLK GALİBİYET

Uluslar Ligi’nde Rusya’yı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez rakibini yenmeyi başardı. A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 3. Grup’ta İstanbul’da karşı karşıya geldiği Rusya’yı 3-2’lik skorla mağlup etti. Milliler böylece Ruslara karşı ilk galibiyetini elde etmiş oldu.

48. MAÇTA TARİHİ ZAFER
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8. MAÇTA TARİHİ ZAFER

Bu müsabaka ile birlikte Rusya ile 8. maçına çıkan ay-yıldızlar, söz konusu maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Milli Takım, bu mücadelelerde 6 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

5CENGİZ ÜNDER TAM NOT ALDI
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CENGİZ ÜNDER TAM NOT ALDI

Bu tarihi zaferin elde edildiği geceye damga vuran isim Cengiz Ünder oldu. Karşılaşmada milli takımımız adına ikinci golü kaydeden Cengiz Ünder, yaptığı şık vuruşla sosyal medyada büyük övgü topladı.

6ÜLKEMİ GURURLANDIRIRIM
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"ÜLKEMİ GURURLANDIRIRIM"

Maçın ardından konuşan Cengiz Ünder, "İlk maçta da bence elimizden kaçırdık Rusya'yı, bugün galip gelmeyi bildik, tarihimizde ilk defa Rusya karşısında galibiyet aldık. Umarım daha fazla gol atarım, daha fazla asist yaparım ve Leicester City'ye döndüğümde de ülkemi gururlandırırım." ifadelerini kullandı.

7MACARİSTAN MAÇINDA CEZALI
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MACARİSTAN MAÇINDA CEZALI

Öte yandan Cengiz Ünder, Rusya maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Yetenekli oyuncu, 18 Kasım Çarşamba günü Puşkaş Arena'da Macaristan ile oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

8SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
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SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Cengiz Ünder'in Rusya ağlarına gönderdiği klas golün ardından sosyal medyada yapılan renkli paylaşımları sizler için derledik.

9GALATASARAY PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ
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GALATASARAY PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Özellikle Galatasaraylı futbolseverlerin paylaşımları öne çıktı. İşte gecenin en çok konuşulan Cengiz Ünder paylaşımları...

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